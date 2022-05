"Love Island": Fani zapytali Jakuba o jego relację z Mileną! "Mogłaby być dla ciebie kimś więcej?"

Piotrek z "Love Island" podczas serii pytań i odpowiedzi na Instagramie zdradził, że otrzymał propozycję udziału w kolejnych programach! Czy to oznacza, że wkrótce znów zobaczymy go w telewizji? Jest komentarz byłego uczestnika randkowego hitu Polsatu. Piotrek odpowiedział również na pytanie, czy znów jest szczęśliwy... Sprawdźcie, co wyznał w sieci. Piotrek z "Love Island" odrzucił propozycje udziału w kolejnych programach Piotrek wystąpił w trzeciej edycji "Love Island" i był jednym z najsympatyczniejszych uczestników show Polsatu. Fani bardzo go polubili i mocno mu kibicowali kiedy związał się z Walerią i pojawiło się między nimi prawdziwe uczucie. Niestety, kilka miesięcy po programie zakochani ogłosili swoje rozstanie i pomimo prób ratowania swojej relacji ostatecznie zerwali ze sobą kontakt. Teraz fani podczas Q&A zapytali Piotrka czy jest szczęśliwy. Były uczestnik "Love Island" szczerze odpowiedział! Pojawiło się również pytanie czy wkrótce zobaczymy go w innych programach telewizyjnych. Zobacz także: "Love Island". Waleria Szewczyk przeszła ogromną metamorfozę. Wiemy jak kiedyś wyglądała Piotrek z "Love Island" na pytanie o to, czy jest szczęśliwy odpowiedział, że tak, ale... Myślę, że tak, choć dużo czynników składa się na to słowo. Moja rodzina jest zdrowa, ja też, mam co jeść, do tego ciągle się rozwijam na każdej płaszczyźnie, za którą się biorę. Może brakuje mi tylko swojej rodziny, kogoś kto będzie na mnie czekał w domu- wyznał Piotrek. Zobacz także: "Love Island": Caroline i Mateusz rozstali się! "Jest to trudny czas..." Pojawiło się również pytanie o udział w kolejnych programach telewizyjnych. ...