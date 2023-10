Franek Rumak z programu "Love Island" jeszcze jakiś czas po zakończeniu programu był w związku z Mariettą. Para uchodziła za ulubieńców widzów. Wyglądało na to, że pasują do siebie jak dwie połówki pomarańczy. Niestety w styczniu 2020 roku, czyli już prawie rok temu, Marietta ogłosiła, że zakończyła relację z Frankiem:

Podjęłam decyzję o zakończeniu relacji z Frankiem. Jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa, co się zadziało między nami. Nie mam zamiaru, jako dojrzała kobieta, bawić się w jakieś przepychanki internetowe, komentowanie - napisała wtedy Marietta.

Powody ich rozstania do tej pory nie są do końca jasne, dlatego postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z Frankiem Rumakiem, którego nasza reporterka zapytała wprost: Czy Franek rozstał się z Mariettą przez nową kobietę, która pojawiła się w jego życiu, czyli Paulę? Posłuchajcie, co powiedział nam Franek Rumak!

Franek jest obecnie w związku z Paulą Peszko.

Kto do niego bardziej pasował? Paulina czy jednak jego była Marietta?