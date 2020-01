Marietta zamieściła na Instagramie oświadczenie, w którym szczerze przyznała, że zdecydowała się rozstać z Frankiem.

Jak to się mówi, medialne piekło czas start [...] Jako osoba publiczna, wiadomo, z czego znana, z udziału w programie "Love Island", jestem troszkę nawet zobowiązana powiedzieć wam po prostu, że podjęłam decyzję o zakończeniu relacji z Frankiem. Jest to tylko i wyłącznie nasza prywatna sprawa, co się zadziało między nami. Nie mam zamiaru, jako dojrzała kobieta, bawić się w jakieś przepychanki internetowe, komentowanie. Powiedzcie mi, po co to wszystko? Ja słowa na Franka nie powiem żadnego złego i to jest sprawa tylko i wyłącznie między nami. Więc proszę, uszanujcie tylko jedną rzecz, nie piszcie bzdur. Czasami lepiej zachować coś dla siebie niż wypisywać bzdury w internecie - wyjawiła Marietta.

Franek również odniósł się do tej sytuacji.

I co? Ludzie byliby zadowoleni, bo byśmy napierdzielali na siebie, jeden na drugiego? Że Mari to, że ja tamto [...] Mam gdzieś, czego ludzie chcą. To, że jesteśmy osobami publicznymi, do niczego nie zobowiązuje [...] Karmienie się złą energią i hejt to nie jest to, na czym mi zależy najbardziej na tym profilu. Pokazywanie swojej racji też nie jest moim priorytetem [...] Jeżeli są państwo tutaj, żeby oglądać telenowelę, to polecam "Modę na sukces". Chyba dalej istnieje - poinformował Franek swoich fanów.