"Love Island": Magda zdradziła bardzo pikantne szczegóły z życia erotycznego z Igorem! Tego się nie spodziewaliśmy!

Magdalena Karwacka, finalistka drugiej edycji "Love Island" ostatnio była gościem Karoliny Gilon w programie "Love Island. Pikanteria". W nowym show, który możecie oglądać na Ipli, zdradziła naprawdę pikantne szczegóły, w tym te ze swojego życia erotycznego z Igorem! Dowiedzieliśmy się także, czy Igor od razu jej się spodobał, czy może początkowo jednak myślała o związku z innym uczestnikiem "Wyspy miłości". Zobaczcie!

Magda Karwacka z "Love Island" zdradza pikantne szczegóły ze związku z Igorem!

Magda Karwacka i Igor Łubkowski poznali się na planie drugiej edycji "Love Island" i do tej pory tworzą naprawdę zgraną i szczęśliwą parę. Szybko skradli serca fanów programu, którzy teraz na bieżąco śledzą ich losy za pośrednictwem Instagrama. Jak już wiadomo, Igor przeprowadził się do Polski i już od kilku tygodni mieszka wspólnie z Magdą w luksusowym apartamencie. Ich miłość kwitnie i wszystko wskazuje na to, że układa im się doskonale!

Ostatnio Magda była gościem programu "Love Island. Pikanteria". W programie nie brakuje kłopotliwych pytań, z którymi uczestnicy muszą sobie poradzić. Na początku rozmowy z Karoliną Gilon Magda zdradziła, czy Igor od razu przypadł jej do gustu.

Jak już weszłam do willi, to z pierwszym Igorem rozmawiałam, potem był Kamil. Już po tych pierwszych dwóch rozmowach wiedziałam, że Igor. Nie zastanawiałam się nad nikim innym - zdradziła Magda.

Jak się okazała, para od powrotu do Polski nie rozstaje się ze sobą nawet na krok, a Magda poznała już nawet rodziców Igora.

Od czasu, kiedy się poznaliśmy jeszcze nie mieliśmy dnia, żebyśmy się nie widzieli. To się nazywa miłość - powiedziała Magda.

W programie nie zabrakło również bardzo pikantnych pytań, dotyczących... spraw łóżkowych! Magda przyznała między innymi, że "gadżety w łóżku są fajne", a także gdzie uwielbia być całowana.

W usta i po ciele. Lubię wszędzie!

Finalistka drugiej edycji "Love Island" powiedziała również, jakiej granicy w łóżku nigdy nie przekroczy!

My mamy różne rozmowy z Igorem... i tak różni ludzie, lubią różne rzeczy w łóżku. Jak to określić ładnie i dyplomatycznie - nie chciałabym przekroczyć wydzielania na siebie różnych rzeczy, które oddaje się w innym miejscu, a nie w sypialni... - zdradziła lekko zawstydzona Magda.

A co z kolei Magda uwielbia w sprawach erotycznych?

Ja w sumie bardzo często utrzymuję kontakt wzrokowy. Znaczy, nie uważam, żeby podczas bliższych stosunków cały czas patrzeć sobie w oczy, to tak trochę za bardzo, ale uważam, że to jest takie zbliżające.

Trzeba przyznać, że Magda naprawdę bardzo otworzyła się podczas rozmowy z Karoliną Gilon! Spodziewaliście się takich wyznań?

Myślicie, że Magda i Igor z "Love Island" stworzą szczęśliwy związek na długie lata?