"Love Island 5": Koniec relacji Patrycji i Łukasza?! Kolejna uczestniczka zdradziła, że ma dziecko

Casa Amor weryfikuje wszystkie związki. Wygląda na to, że żadna para z "Love Island" nie przetrwa! Pierwsza wyłamie się Patrycja?

Patrycja i Łukasz byli obok Konrada i Oliwii najmocniejszą parą. O ile Oliwia i Konrad cieszyli się sobą i nie szczędzili sobie czułości, to Patrycja i Łukasz z dużą trudnością przekraczali granicę przyjaźni. Niestety Casa Amor stało się ogromną próbą dla tej znajomości. Patrycja poważnie zastanawia się nad swoim wyborem, a dziewczyny skutecznie namawiają ją do zerwania z Łukaszem. Czy naprawdę nie wierzą w ten związek, czy chcą wyeliminować najmocniejszą parę?

"Love Island 5" Patrycja zostawi Łukasza?

Dla widzów "Wyspy Miłości" związek Patrycji i Łukasza był zaskakujący, ale jednocześnie najbardziej uroczy. Para rozpoczęła budowanie swojej relacji od przyjaźni i niestety na takiej stopie ją zostawiła. Gdy w Casa Amor Mikołaj okazał Patrycji ogromne zainteresowanie, wzbudził wiele jej wątpliwości. Oliwy do ognia dolewały dziewczyny, które potwierdzały w rozmowie z Patrycją, że jej wątpliwości co do jej pary są uzasadnione!

Szybko okazało się, że Patrycja uległa urokowi Mikołaja. Skradzione pocałunki, przytulenia i bliskość wzbudziły w Patrycji ogromne wyrzuty sumienia, bo nie chce zranić Łukasza. Z drugiej strony, uczestniczka zastanawiała się, czy nie powinna patrzeć przede wszystkim na siebie, a gdyby to miała zrobić, jej wybór byłby oczywisty... A czy Łukasz z nowymi dziewczynami w willi ma jakiekolwiek wątpliwości? Gdyby Patrycja wiedziała, co robi jej para, miałaby jeszcze więcej wątpliwości...

Mat. prasowe

Niestety, Łukasz w tym czasie wiernie czeka na Patrycję. Nawet w trakcie namiętnych gier nie pozwalał sobie na przesadną bliskość z nowymi mieszkankami "Love Island". Uczestnik w szczerych rozmowach podkreślał, jak bardzo on i Patrycja są do siebie dopasowani. Wygląda na to, że Łukasz nie bierze nawet pod uwagę tego, że Patrycja może przeżywać teraz tak ogromne rozterki!

Mat. prasowe

Co więcej, chłopaki pocieszają Łukasza, że Patrycja z pewnością do niego wróci. Z kolei w Casa Amor dziewczyny raczej podważają tę parę i uświadamiają Patrycji, że powinna postawić na Mikołaja, z którym łączy ją namiętność i zrezygnować z Łukasza, który jest dla niej tylko przyjacielem. Widzowie zgadzają się z dziewczynami po części, ale ich bystre oko nie może wykluczyć tego, że dziewczyny celowo chcą rozbić tę parę. W końcu, jeśli Patrycja i Łukasz nie będą razem, jedna z najsilniejszych par do finału zniknie.

Mat. prasowe

"Love Island" Uczestniczka zalała się łzami i zdradziła, że ma dziecko!

W "Love Island" o miłość wciąż walczy Jakub, który przyznał, że ma córkę. Mężczyzna przez to wyznanie jednocześnie zachwycił dziewczyny swoją dojrzałością i podejściem do życia, z drugiej strony nieco wystraszył... Nic więc dziwnego, że Milena, uczestniczka, która zamieszkała w willi, by szukać miłości i rozbijać aktualne pary, nie ukrywała, że bała się przyznać, iż także jest mamą!

Na początku Milena przyznała, że bała się komukolwiek o tym powiedzieć, bo martwiła się, że to wpłynie na jej nowe relacje. Z drugiej strony czuła, że musi to zrobić. Uczestniczka zachwyciła widzów wyznaniem, że nie poszukuje ojca dla swojego dziecka, czego tak bardzo obawiają się zainteresowani nią mężczyźni. Ciemnowłosa piękność poszukuje partnera dla siebie i przyjaciela dla swojej córki, bo jak zapewniła, jej dziecko ma już ojca i nie potrzebuje na to miejsce nikogo innego. Milena niestety jak na razie nie znalazła w willi miłości żadnego uczucia.

Myślicie, że się to zmieni?