"Love Island": Fani śmieją się z min Pauliny podczas werdyktu: "I po co tak się męczyłam?!"

Finał czwartej edycji "Love Island" dostarczył prawdziwych emocji. Decyzją widzów program wygrali Magda i Wiktor, jednak jak się okazuje, wielu fanów show jest w prawdziwym szoku! W komentarzach na oficjalnym profilu Wyspy Miłości na Instagramie rozpętała się prawdziwa burza, bo niektórzy internauci nie wierzą w to, że związek tej dwójki przetrwa próbę czasu. Ich zdaniem na zwycięstwo zasłużyła inna para. Widzowie dawno już nie byli tak podzieleni. Magda i Wiktor wygrali "Love Island 4". Fani nie zgadzają się z wynikami Po sześciu tygodniach czwarta edycja kontrowersyjnego show Polsatu dobiegła końca. W niedzielę 10 października w końcu zobaczyliśmy finał programu i poznaliśmy zwycięską parę "Love Island" - Magdę i Wiktora. Co więcej, ta dwójka - a właściwie Wiktor - przeszedł ostateczny test, bo kiedy miał do wyboru miłość lub zgarnięcie 100 tysięcy złotych dla siebie samego, uczestnik postanowił na uczucie, a wygraną podzielił się ze swoją partnerką. Choć to widzowie decydowali o tym, kto wygra czwartą edycję "Love Island" wielu z nich nie może przeboleć wyników głosowania. Dlaczego? Internauci są mocno podzieleni i pojawili się tacy, którzy nie wierzą w uczucie Magdy i Wiktora! Zobacz także: "Love Island 4": Alex i Jurek spotykają się po programie! "Jeśli chodzi o miłość to..." Pod postem na oficjalnym profilu "Love Island" na Instagramie, gdzie ogłoszono zwycięzców czwartej edycji dosłownie zawrzało, a internauci nie szczędzili ostrych słów. Zdaniem wielu gdyby Magda wiedziała, co działo się w Casa Amor, wcale nie cieszyłaby się tak na powrót Wiktora do willi. Fani kontrowersyjnego show stwierdzili, że tych dwoje było sztuczną parą i wcale nie wróżą im świetlanej...