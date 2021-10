"Love Island": Magda i Wiktor komentują wygraną: "Nie możemy się doczekać aż..."

Magda i Wiktor zwyciężyli właśnie 4. edycję "Love Island". Teraz są już w drodze do Polski i zdradzili, co zrobią zaraz po powrocie!

4. edycja "Love Island" z pewnością należała do jednej z najbardziej emocjonujących. W żadnej przecież z dotychczasowych nie było tylu zaskakujących rozstań i zmian w uczuciach. Kiedy kolejne pary łączyły się i rozchodziły, ale to właśnie Magda i Wiktor byli prawdziwą ostoją tego programu. Odkąd tylko zdecydowali, że chcą być razem w parze, żaden z uczestników nawet nie próbował ich uczuć podważyć. Można więc śmiało stwierdzić, że ich droga do finału była gładka i szczęśliwa. Po zakończonym programie Magda i Wiktor zdecydowali się nagrać wspólne pierwsze InstaStory dla fanów. Co w nim powiedzieli?

"Love Island 4" Magda i Wiktor komentują wygraną w show: "nie możemy w to uwierzyć"

Choć w założeniu "Love Island" ma wygrać para, która zdaniem widzów ma największą szansę na miłość to Magda i Wiktor i tak nie spodziewali się swojej wygranej. Będąc jeszcze na wyspie miłości, śmiali się, że ich historia może być zbyt mało ciekawa dla widzów. Tymczasem para mogła liczyć na największe wsparcie od fanów! Do walki o wygraną, obok Wiktora i Magdy stanęła Aleksandra i Adrian, którzy, choć nie byli ze sobą długo, zdążyli zbudować wspaniałe uczucie; a także Paulina i Andrzej, których miłość budziła dość duże wątpliwości wśród fanów...

Mat. prasowe

Wygrani Wiktor i Magda nie kryli zaskoczenia i swojej wielkiej radości! Jak się okazuje szok i niedowierzanie, które pojawiło się jeszcze w czasie finału towarzyszy im do teraz! Zakochani na Instagramie Magdy zameldowali się z lotniska w Hiszpanii i po raz pierwszy skomentowali:

Jesteśmy już na lotnisku, lecimy do Was, lecimy do Polski. Tak naprawdę, dopiero teraz dociera do nas, że wygraliśmy! Ale nie możemy się doczekać, aż zobaczymy się z rodzinami, więc w końcu wracamy!

Para opublikowała także urocze wspólne zdjęcie z finału i jeszcze raz gorąco podziękowała widzom.

magdalenadelichote/Instagram

Zobacz także: "Love Island 4": Alex i Jurek spotykają się po programie! "Jeśli chodzi o miłość to..."

Nic dziwnego, że Magda i Wiktor z taką wdzięcznością podeszli do swoich fanów. W końcu oni sami uwierzyli bardzo mocno w miłość, która narodziła się między nimi w ciągu tych kilku tygodni, a wiedza, że ktoś jeszcze wierzy w to uczucie, bardzo ich ucieszyła. Para zapytana o to, co będzie dalej z ich relacją, zapewniła, że ma już wszystko przemyślane. Wiktor od razu wprowadza się do Magdy, która mieszka w Warszawie. Zakochani chcą pracować nad swoim związkiem i cieszyć się swoją miłością wreszcie bez ciekawskich kamer! Jak myślicie, czy ta miłość przetrwa? Niektórzy fani mają jednak co do tego pewne wątpliwości!