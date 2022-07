Aleksandra z "Love Island 4" pochwaliła się zdjęciem w sportowych ubraniach. Finalistka programu w życiu nie przypuszczałaby, że jej fotografia wywoła tyle emocji wśród fanów. Internauci krytykują nowy biust uczestniczki i wytykają jej, że jest zdecydowanie za duży. Nic więc dziwnego, że Aleksandrze puściły nerwy i postanowiła odpowiedzieć odważnym fanom: "Co wam do tego, to moja sprawa!" "Love Island 4" Aleksandra jest wściekła na fanów, którzy krytykują jej biust: "Moim zdaniem piersi za duże" Odkąd Aleksandra i Armando stworzyli parę w programie, a nawet zawędrowali do samego finału , widzowie bardzo im kibicują i chętnie sprawdzają, co u nich słychać. Zarówno Aleksandra jak i Armando nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony internautów. Nic więc dziwnego, że para chętnie dzieli się swoją codziennością. Dla Oli nie było więc żadnym problemem, by przyznać, że wybiera się na zabieg liftingu piersi. Uczestniczka nawet otworzyła się przed swoimi fankami, dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem. Kilka dni po zabiegu Ola nie była w stanie podnieść nawet rąk do góry, ale na szczęście w codziennych obowiązkach wyręczał ją Armando. Zobacz także: "Love Island": Aleksandra poprawiła piersi, a fani komentują: "Twój biust był idealny". Odpowiedziała! Fani byli bardzo ciekawi efektów operacji, jednak Ola przyznała, że rekonwalescencja potrwa jeszcze kilka miesięcy i na efekty będzie trzeba jeszcze poczekać. Uczestniczka wraca jednak do normalnego funkcjonowania, a na swoim Instagramie pokazała zdjęcie w sportowym stroju. Faktycznie na fotografiach piersi Aleksandry wydają się znacznie większe od tych, które miała do tej pory. Fani więc otwarcie komentują: Śliczna jesteś, ale moim zdaniem...