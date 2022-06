"Love Island 3": Ola Daniel prezentuje nowe ciało w bikini! Fani są bezlitośni! 

Aleksandra Daniel z "Love Island" zdecydowała się na wielką metamorfozę! Uczestniczka 3. edycji randkowego show Polsatu poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że zdecydowała się na operacje plastyczne i choć pierwsze dni po zabiegu były bardzo ciężkie, to jednak wszystko wskazuje na to, że Ola nie żałuje swojej decyzji. Bohaterka hitowego show stacji Polsat zdradziła również, ile kosztowała ją ta metamorfoza. Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Aleksandra Daniel o powiększeniu piesi i korekcie uszu Aleksandra Daniel w "Love Island" dała się poznać jako niezwykle sympatyczna i pogodna dziewczyna. Nic więc dziwnego, że pomimo iż od jej występu w programie minęło już trochę czasu, to jednak w dalszym ciągu dziewczyna cieszy się sporą sympatią fanów. Uczestniczka hitowego show stacji Polsat chętnie relacjonuje swoje życie na Instagramie i właśnie ostatnio postanowiła pochwalić się spełnieniem swojego marzenia! Ola Daniel zdecydowała się bowiem na powiększenie biustu i korektę uszu. W swojej relacji na InstaStories zdradziła między innymi, jak się czuje po operacji. - Zdecydowanie biust boli bardziej. Przy takim bólu, jaki odczuwam po powiększaniu, to szczerze mówiąc, o uszach w ogóle nie pamiętam, że są robione, bo ich nie czuję. Gdybym robiła same uszy, byłby to zabieg i nie dostawałabym takich leków jak przy operacji biustu, więc to na pewno mi bardzo pomaga. Wiele osób mówiło mi, że uszy właśnie bardzo bolą, a ja nie czuję żadnego dyskomfortu. Bardziej tylko ten bandaż mnie drażni, bo taka jestem w pół głucha, ale ogólnie to super, uszy okej - powiedziała Ola. Zobacz także: "Love Island": Josie zaszalała z nową fryzurą! Pokazała zdjęcia prosto z salonu Ola z "Love Island"...