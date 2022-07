"Love Island": Mikołaj po rozstaniu z Patrycją zdecydował się na zaskakujący tatuaż

Sylwia Madeńska zabrała głos w sprawie rozstania z Mikołajem Jędruszczakiem . Uczestnik " Love Island " za pośrednictwem wpisu na Instagramie poinformował o definitywnym rozstaniu z partnerką. Wyjaśnił, że różnice charakterów oraz zasady wzięły górę nad uczuciami i pomimo tego, że wciąż kocha Sylwię nie jest w stanie dalej tworzyć z nią związku. Wywołana do odpowiedzi Sylwia Madeńska przyznała, że nie była w stanie sprostać wymaganiom Mikołaja w byciu idealną kobietą. Zobaczcie, co napisała. Zobacz także: Mikołaj i Sylwia z "Love Island" rozstali się! "Kocham cię ale nie mogę z tobą dzielić życia" "Love Island": Sylwia Madeńska komentuje rozstanie z Mikołajem Jędruszczakiem Jeszcze wczoraj w ślubnych kreacjach zachwycali na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", aby dzisiaj poinformować o tym, że się rozstają. Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak z "Love Island" nie są już razem. O rozstaniu poinformował Mikołaj na swoim Instagramie: Mogę powiedzieć tylko, że od dłuższego czasu próbuję przeboleć pewien zaistniały jakiś czas temu fakt, którego nie jestem w stanie przełknąć. Zawsze powtarzałem Sylwii, że u mnie w życiu najważniejsze są zasady i to one są powodem tej decyzji. - wyjaśnił tajemniczo Wywołana do odpowiedzi Sylwia Madeńska zapewniła, że jej uczucia do Mikołaja były prawdziwe i od razu podkreśliła, że powodem rozstania nie była zdrada: Czy zamierzam się tłumaczyć z rozstania z Mikołajem Nie. nie zamierzam, ale skoro zostałam wywołana do tablicy na forum publicznym - odpowiem. Czy udawałam związek i miłość. Nie. Nigdy. Czy zdradziłam Mikołaja ? Nie. Nigdy. Nasza relacja narodziła się w reality show na Waszych oczach. Czy była szczera ? Tak Mimo wielu prób, nie przetrwała...