"Love Island": Co dalej ze związkiem Pauli i Mikołaja? Wszystko już jasne

Fani zadają sobie pytanie, czy to, co połączyło Paulę i Mikołaja z "Love Island" to prawdziwe uczucie. Uczestnik opublikował zdjęcie, które jest odpowiedzią.

Związek Pauli i Mikołaja, których mieliśmy okazję poznać w hitowym show "Love Island" był ogromnym zaskoczeniem dla widzów. Wówczas Ci nie wróżyli im wielkiej i długiej miłości. A jak jest teraz? Czy para nadal jest zakochana? Wszystko już jasne! Pod najnowszym zdjęciem Mikołaja posypały się liczne komentarze internautów!

"Love Island": Czy Paulina i Mikołaj nadal są zakochani?

Obecnie fani z zaciekawieniem śledzą losy uczestników siódmej edycji "Love Island". W programie nie brakuje wielkich emocji - w końcu za nami pierwsze sceny zazdrości, łzy, przeparowanie, a nawet eliminacja z programu. Tymczasem jednak okazuje się, że dobrze znani uczestnicy z poprzednich edycji także nadal potrafią zaskoczyć. Jakiś czas temu udało się to Pauli i Mikołajowi z "Love Island", którzy zostali parą po programie. Co ciekawe, ich losy nie spotkały się w czasie nagrań - każde z nich wystąpiło w innej edycji. Jednak ta dwójka znalazła do siebie drogę poza kamerami. Czy miłość trwa nadal?

Instagram/mikolajciesla

Jakiś czas temu Mikołaj z "Love Island" pokazał romantyczne zdjęcie z Paulą. A teraz? Nie inaczej było tym razem! Okazuje się, że miłość tej dwójki rozkwita. Co więcej, zakochana para ma coraz więcej wspólnych pasji. Jakich? Zmiłowanie do zdrowego stylu życia - co widać po ich wysportowanych sylwetkach oraz górskie wycieczki. Tymi uczestnik zaraził swoją ukochaną. Teraz jednak okazuje się także, że łączy ich miłość do muzyki i wspólnych festiwali. Na profilu Mikołaja z "Love Island" właśnie wylądowało wspólne zdjęcie z Paulą, po którym śmiało można stwierdzić, że zakochani są wręcz dla siebie stworzeni.

Para z "Love Island" wybrała się na zimowy festiwal, a pod postem posypały się liczne komentarze. Okazuje się, że fani nieustannie kibicują tej dwójce:

- Ładnie wyglądacie, dużo miłości życzę, trzymam mocno kciuki za Was. Pozdrawiam - Mikołaj twój uśmiech mówi wszystko....🔥 - Fajni 😍 - Zakochańce 😍❤️ - 😍😍😍 delektujcie siebie bo początki zawsze są jak wulkan oby trwały - czytamy pod postem.

Instagram @paulawilkk

Jak widać, kiedyś przewidywano im rychły koniec. Teraz natomiast fani podejrzewają, że Paula i Mikołaj z "Love Island" szykują się do ślubu. Czekamy na dobre wieści!