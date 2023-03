Piotr Szczurek, uczestnik 3. edycji programu "Love Island" niedawno rozstał się ze Stellą Staniszewską , ale wygląda na to, że całkiem dobrze czuje się jako singiel. Choć na co dzień możemy go zobaczyć w sportowych strojach, w których chętnie chodzi na siłownię, tym razem uczestnik hitu Polsatu pokazał się w zupełnie nowej odsłonie. Odmieniony image Piotra nie do końca spodobał się fanom chłopaka. Dlaczego? Zobaczcie sami! Zobacz także: „Love Island”: Burza po rozstaniu Stelli i Piotra! „Może ja potrzebuję wsparcia?” W dyskusji… gwiazda disco polo "Love Island": Piotr Szczurek w nowej odsłonie Piotr Szczurek dzięki programom "Love Island" i "Ninja Warrior Polska" zdobył dużą popularność i grono fanów, którzy teraz śledzą jego losy za pośrednictwem Instagrama. Jego profil w mediach społecznościowych obserwuje ponad 136 tys. internautów. Piotr jest bardzo aktywny w social mediach i regularnie publikuje posty. Najczęściej możemy oglądać go w wygodnych strojach - w końcu to fan sportu i zdrowego trybu życia, a dresy są niezbędne do jego wypadów na siłownię. Jednak teraz uczestnik 3. edycji "Love Island" nieco zaskoczył fanów wyglądem. Piotr pochwalił się swoim weekendowym lookiem. Obcisłe jeansy, eleganckie buty, okulary, skórzana kurtka, wygładzone włosy... Trzeba przyznać, że wygląda zupełnie inaczej! Kolejny dzień, kolejne urodziny😅 Jak przez 5 dni w tygodniu latasz w dresie, fajnie jest w weekend przebrać za człowieka 😉 Jak z okularami? Prawdziwy nerd? - napisał Piotr pod zdjęciem. Części fanów zdecydowanie nie przypadł do gustu taki image Piotra. Niektórzy stwierdzili, że wygląda mało męsko i "lalusiowato". - Jak dla mnie trochę mało męsko z okularami.. nie...