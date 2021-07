"Love Island": Burza pod nowym zdjęciem Stelli! "Wszystko jest sztuczne". Uczestniczka stanowczo odpowiedziała!

Martyna z siódmej edycji " Rolnik szuka żony " swoją decyzją o opuszczeniu gospodarstwa Dawida wywołała niemałe kontrowersje. Rolnik bardzo emocjonalnie przeżył jej decyzję, ale teraz okazuje się, że nadal utrzymują ze sobą kontakt, co potwierdzili na Instagramie. Po zakończeniu przygody z programem Martyna przeszła dużą metamorfozę. Przedłużyła włosy, zmieniła ich kolor i pokazuje w mediach społecznościowych bardzo seksowne zdjęcia. To nie wszystko! Kandydatka Dawida przyznała, że poprawia swoją urodę. Co sobie zmieniła? Martyna z "Rolnik szuka żony" przyznała, że ma powiększone usta! Martyna z "Rolnik szuka żony" od początku udziału w programie wzbudza mnóstwo emocji. Już po pierwszym odcinku niektórzy Internauci krytykowali kandydatkę Dawida, pisząc wprost, że przesadza z zabiegami medycyny estetycznej . Najbardziej szokowały mocno podkreślone brwi i powiększone usta, na które Martyna decyduje się mimo młodego wieku. Pod kolejnymi zdjęciami kobiety po zaskakującej metamorfozie pojawia się coraz więcej komentarzy dotyczących jej wyglądu: Sztuczne usta😁 Martyna zdecydowała się odpowiedzieć na krytyczne komentarze Internautów i przyznała, że faktycznie powiększyła usta, ale nie widzi w tym nic złego i otwarcie się do tego przyznaje. Zdradziła też, że ostatnio zrobiła botoks dokładnie rok temu : tak mówię to otwarcie i nic w tym złego nie widzę 😄 - odpowiedziała otwarcie Martyna. Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Martyny z "Rolnik szuka żony". Faktycznie aż tak widać, że poprawia urodę? Zobacz także: Wychudzony Dawid z "Rolnik szuka żony" wciąż rozpacza za Martyną. Ojciec: "Nawet miałem o niego strach"! ...