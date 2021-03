"Love Island": Stella jest fanką operacji plastycznych! Za TĄ zapłaciła fortunę i zamierza ją powtórzyć! Przesada? 

Stella Staniszewska to uczestniczka 3. edycji programu "Love Island". 29-latka jest niezaprzeczalnie piękną kobietą, ale, jak sama przyznała, ingerowała w swoją urodę! Wygląda na to, że Stella naprawdę jest fanką medycyny estetycznej, bo nie zamierza poprzestać na zabiegach, które już wykonała. Co sobie poprawiła i co planuje jeszcze zmienić w swoim wyglądzie? Zobaczcie!

"Love Island": Stella przyznała się do operacji plastycznej. Ile na nią wydała?

Jak już wiadomo, Stella jakiś czas temu przeszła spektakularną metamorfozę - schudła aż 18 kilogramów, co uważa za jeden z największych sukcesów w jej życiu. Dzięki temu odkryła również swoją życiową pasję, jaką jest teraz dla niej kulturystyka. Ale nawet pomimo tej wielkiej zmiany w swoim wyglądzie, Stella potrafiła znaleźć u siebie pewne niedoskonałości.

Tuż przed wejściem do willi "Love Island", Stella udzieliła wywiadu dla portalu Pomponik.pl, z którego dowiedzieliśmy się, że dziewczyna nie ma nic przeciwko operacjom plastycznym, bo... sama z takiej skorzystała. Okazało się, że powiększyła sobie biust.

Jestem po metamorfozie, schudłam aż 18 kilogramów, więc musiałam wręcz zoperować sobie biust. Muszę mieć czym oddychać, bo nie miałam - powiedziała Stella w rozmowie z Pomponikiem.

Stella zdradziła również kwotę, którą wydała na zabieg. Jest imponująca, bo dziewczyna zapłaciła... 12 tysięcy złotych! Jednak, jak przyznała Stella, najprawdopodobniej na tym się nie skończy i jeszcze bardziej powiększy swoje piersi.

Patrząc na zdjęcia Stelli nie da się również nie zauważyć, że 29-latka ma także powiększone usta. Wygląda na to, że ma również wykonany makijaż permanentny brwi.

A Wy, polubiliście Stellę z "Love Island"? Doceniacie jej szczerość w temacie operacji plastycznych?

