Za nami finał 7. edycji "Love Island", w której zwyciężyli Hubert oraz Agata. Zanim jednak widzowie poznali werdykt show uczestnicy podczas wspólnego śniadania oraz zabawy przy tablicy mogli powspominać swój udział w programie i wyjaśnić wszelkie nieścisłości. Co ciekawe, najwięcej do powiedzenia miała Sandra, która zaatakowała... Huberta! Padło wiele gorzkich słów, które nie uszły uwadze m.in. Alicji i Oli! "Love Island 7": Hubert zaatakowany Finałowy dzień w "Love Island 7" przebiegł w stosunkowo dobrej atmosferze, choć nie zabrakło gorących momentów już podczas śniadania. Wówczas Adam oraz Sandra zaczęli komentować swoją relację z Hubertem. Adam stwierdził, że tak samo "go lubi jak i nie lubi", twierdząc, że nie mogą się od samego początku dogadać. Z kolei Sandra Dorsz, partnerka Mateusza, zaczęła wątpić w szczerość relacji Huberta z Agatą. Wypomniała mu, że to jej na początku miał powiedzieć, że jest jedyną interesującą kobietą w programie: Sandra: Ja jestem w szoku, bo wchodząc tu, powiedziałeś mi, że nie było tutaj nigdy żadnej kobiety, która zwróciłaby Twoją uwagę do tego stopnia i że czekałeś do samego końca na kogoś i to byłam ja. i teraz to zastanawiające dla mnie Hubert: Byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie było takiej osoby, a byłem dwa tygodnie z Agatą Sandra: No powiedziałeś tak. Hubert: Powiedziałem, że nie poczułem do kogoś na wejściu tego co czułem do Ciebie i faktycznie Ci to powiedziałem, niemniej później powiedziałbym Ci coś innego, inaczej odebrałem Ciebie na wejściu, a inaczej parę dni później. Sandra dodatkowo stwierdziła, że Hubert nie ma dobrego "flow" z pozostałymi uczestnikami. Hubert nie dał się jednak sprowokować. ...