"Love Island 4": widzowie nie zostawili na Angelice suchej nitki: "płytka jak kałuża"

Za nami premierowy odcinek 4. edycji "Love Island. Wyspa miłości", w którym widzowie Polsatu nie tylko poznali pierwszych "islanderów" o imponującej aparycji, ale też byli świadkami pierwszego parowania uczestników. To właśnie ta ceremonia oraz następujące po niej poważne rozmowy bohaterów miłosnego show sprawiły, że sympatycy programu już wyrobili sobie zdanie na temat graczy. Co ciekawe, jedna z piękności wyjątkowo podpadła widzom już po pierwszym odcinku. Mowa o blondwłosej piękności - Angelice. Na instagramowym koncie "Love Island" internauci są dla niej bezlitośni. Czym aż tak ich rozwścieczyła?

"Love Island 4" - widzowie hejtują Angelicę

Fani miłosnego hitu Polsatu po długiej przerwie mogli na nowo śledzić najbardziej gorące randkowe show i przygody nowych bohaterów. Piękne singielki i przystojni single spotkali w nowej, zjawiskowej willi, położonej nad brzegiem Morza Śródziemnego. W bajkowej scenerii hiszpańskiej Andaluzji, uczestnicy przez kolejne 6 tygodni będą rywalizować o sławę, miłość oraz główną nagrodę w postaci 100 tysięcy złotych! W miłosnych zmaganiach uczestnikom towarzyszyć będzie niezastąpiona prowadząca, Karolina Gilon.

Premierowy odcinek 4. edycji "Love Island" już od pierwszych minut rozpalił widzów do czerwoności. Nowością jest nie tylko jeszcze większa i bardziej luksusowa willa "islanderów", ale też fakt, że po raz pierwszy w historii polskiej edycji "Wyspy miłości", to panie wybierały panów. Pewność siebie i charyzma dziewcząt sprawiła, że fani "Love Island" nie omieszkali na bieżąco komentować w sieci premierowego odcinka, a także typować partnerów, którzy ich zdaniem są najbardziej zgrani. Widzowie jednogłośnie stwierdzili, że ro Paulina i Wiktor najlepiej do siebie pasują.

Jednak wśród wielu pochwał, pojawiły się również głosy krytyki. Widzowie byli bezlitośni dla Kacpra i Jędrka, zarzucając im "cwaniakowanie" i ostro komentując ich aparycję. Co więcej również jedna z pań ostro oberwała od sympatyków show. Mowa o pięknej, pewnej siebie Angelice, która podczas ceremonii wybierania partnerów dopasowała się z Jędrkiem.

"Love Island 4": Angelica w ogniu krytyki internautów

Nie da się ukryć, że Angelica wyróżnia się na tle pozostałych uczestniczek 4. edycji "Love Island". Charyzmatyczna blondynka z zamiłowaniem do tatuaży już na samym wstępie wyznała panom, że ma słabość nie tylko do ozdabiania swojego ciała, ale uwielbia też postawnych, wytatuowanych przystojniaków. I gdy wydawać by się mogło, że dziewczyna postawi na Kacpra, uosabiającego ideał jej mężczyzny, to podczas pierwszego parowania blond piękność wybrała Jędrka, który, jak sam przyznaje, nigdy nie planował zrobić sobie tatuażu.

Taki zwrot akcji zaskoczył nie tylko uczestników show, ale też widzów, którzy za pośrednictwem instagramowego konta programu postanowili dać upust swoim emocjom. Sympatycy "Love Island" nie tylko zarzucali dziewczynie zbytnią powierzchowność, ale też podkreślali, że marzenie o wytatuowanym od stóp do głów mężczyźnie, a następnie wybieranie partnera, który nie ma z tatuażami nic wspólnego, jest zwykłą hipokryzją.

- A ona ciągle o tych tatuażach, Boże! Musiała się liczyć z tym, że takiego może nie być, poszła do programu, a teraz zdziwiona... - Ogólnie wszyscy są w porządku, ale ta Angelika to porażka. Tylko tatuaże i tatuaże, i mój były i mój były... Ja pie*dziele, żenada. - Angelika irytująca. - Płytka jak kałuża! - Andzia sama wybrala Andrzeja a teraz sie zachowuje jakby go chciala zniechęc.. To taki typ co trzeba za nia biegac, płaszczyć sie, nosić na rękach i prawic komplementy.. A w komplementach to Jedrek jest mistrzem 😂 - piszą internauci.

A Wy, co sądzicie o nowych uczestnikach? Użytkownicy Instagrama słusznie ostro ocenili Angelice? Jedno jest pewne - warto dać szansę wszystkim, bo to dopiero początek programu i jeszcze wiele rzeczy zaskoczy widzów!

Premierowe odcinki "Love Island" możemy oglądać codziennie (z wyjątkiem sobót), o godzinie 22:10 na antenie telewizji Polsat!