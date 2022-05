"Love Island": Włodek przekazał radosną nowinę! Ania jest zachwycona!

Ania podczas swojego udziału "Love Island" miała aż 8 przeparowań! W tym kilka z Maćkiem. Właściwie to właśnie dzięki niemu pozostała w programie i dostała się do samego finału. W finale znalazła się zresztą z Czarkiem, mimo że w programie parze układało się całkiem dobrze, to widzowie mieli spore wątpliwości co do ich dopasowania i szczerości. Szybko wyszło na jaw, że się nie pomylili, a para ogłosiła rozstanie . Zbiegło się to w czasie z ostatnimi słowami Maćka, który przyznał, że żałuje, że zostawił Anie. Nic więc dziwnego, że fani są ciekawi, czy para znów spróbuje być razem. Pojawiła się odpowiedź samej Ani! Czy Maciej ma szanse u Ani? Ania z "Love Island" i Maciej byli dobraną parą, fani bardzo im kibicowali, a gdy Maciej uległ urokowi Zery i to dla niej postanowił zostawić Anie, wszyscy mówili, że będzie tej decyzji żałował. Faktycznie, po kilku dniach Maciej znów sparował się z Anią , ale na powrót nie było szans, Ania była urażona i zaznaczyła, że do nie się nie wraca. Mimo wszystko fani wciąż wypytują zarówno Anię, jak i Maćka, czy nie mają ochoty spróbować ze sobą jeszcze raz. Wolny stan Ani jest idealnym momentem, by powrócić do tej relacji. Ania jednak na InstaStory Maćka przy okazji wspólnego spotkania z uczestnikami "Love Island" rozwiała wszelkie wątpliwości i zapewniła: Już to tłumaczyłam wielokrotnie, że nie i mamy czysto przyjacielską relację i tak już pozostanie - mówiła. Podobne zdanie ma Maciej, który skwitował relację z Anią krótkim zdaniem: Lepiej dogadujemy się jako przyjaciele niż żebyśmy mieli coś budować - wyjaśnił. Mimo zapewnień zarówno Ani jak i Macieja, że nie chcą i nie będą razem, fani nie do końca im wierzą. Wygląda na to, że...