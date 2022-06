"Love Island" Aleksandra i Adrian szczerze o swoim związku: "Nie jest kolorowo". Mają kryzys?

Widzowie wciąż obawiają się o związek Aleksandry i Adriana. Fani co jakiś czas dopytują się pary, czy wszystko u nich w porządku, a w samotnych zdjęciach Oli doszukują się informacji na temat rozstania. Okazuje się jednak, że ich obawy są bezpodstawne a między Olą i Adrianem, wszystko się doskonale układa. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia okazują się być kolejną, idealną okazją, żeby pogłębić ich relacje. Ola zdradziła, jakie para ma plany! "Love Island 4" Aleksandra i Adrian planują wspólne święta?! Aleksandra i Adrian to para, która poznała się pod sam koniec miłosnego hitu Polsatu. Widzowie "Love Island" jednak szybko uwierzyli, że między nimi może być naprawdę coś poważnego i dzięki głosom fanów Aleksandra i Adrian znaleźli się w samym finale. Choć nie wygrali "Love Island 4" to spełnili swoje marzenie o znalezieniu miłości. Od powrotu pary do Polski zakochani są niemal nierozłączni, mimo że mieszkali w dwóch różnych miastach - Adrian w Łodzi a Ola we Wrocławiu. Wygląda jednak na to, że Adrian już dawno zaprzyjaźnił się ze stolicą Dolnego Śląska i zdecydował się przenieść swoje życie do miasta Aleksandry. Para miała za sobą wiele trudnych prób, a jedną z nich była operacja piersi Oli, podczas których uczestniczka potrzebowała kilku dni opieki . Adrian z radością podjął się tego zadania, a para relacjonowała wspólne dni na Instagramie. I choć Ola i Adrian chętnie się razem pokazują, to jednak widzowie nauczeni doświadczeniem innych par z miłosnych programów, wciąż obawiają się, że ich ulubiony duet nie jest już razem. Pod zdjęciem Aleksandry pojawia się mnóstwo pytań o to, czy wciąż jest z Adrianem, bo mało jest ich wspólnych zdjęć. Ola jednak spokojnie odpowiada: - Jak to nie ma? Na...