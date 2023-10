Niektórzy fani siódmej edycji miłosnego show "Love Island" bez wątpienia na pewno tęsknili za jedną z bardziej kontrowersyjnych bohaterek show, Alicją. Tej przez ostatni czas na próżno było szukać w mediach społecznościowych. Teraz uczestniczka show nadrabia straty i opowiada, co u niej słychać!

Ponad dwa miesiące minęły od zakończenia miłosnego show "Love Island". W tym czasie mieliśmy okazję oglądać losy naszych ulubieńców z telewizji, za sprawą mediów społecznościowych. Jak się szybko okazało, większość z par nie przetrwała poza Wyspą Miłości. Ostatnio Sandra z "Love Island 7" potwierdziła rozstanie z Mateuszem, zdradzając powody zakończenia związku. Internauci jednak wciąż zastanawiali się, co słychać u byłej partnerki sportowca. To w końcu Alicja Ostrouch została przez wielu okrzyknięta najbardziej kontrowersyjną uczestniczką siódmej edycji. Teraz głos zabrała sama zainteresowana!

Zobacz także: "Love Island": Jagoda wciąż cierpi po rozstaniu z Wojtkiem? "To dla mnie dość bolesny temat"

Jakiś czas temu Alicja z "Love Island 7" zdradzila, że jest zakochana. Wówczas pokazała nagranie z nowym partnerem - zrobiła to jednak za sprawą TikToka. Na Instagramie na próżno było szukać nowych informacji z życia bohaterki show, ponieważ jej profil... został zablokowany. Niemalże dwa miesiące zajęło jej odzyskanie konta. Teraz Alicja wróciła na platformę i od razu zabrała głos:

- Dobry wieczór, witam się z Wami. Ja, po 2 miesiącach odzyskałam dostęp do mojego Instagrama. Moje konto zostało odblokowane. O tym, jak udało mi się to zrobić, to Wam opowiem przy okazji. Dzisiaj po prostu chciałabym sie z Wami tylko serdecznie przywitać, także wracam. Cieszę się bardzo, że to się udało, bo szczerze mówiąc, już straciłam nadzieję, przez te dwa miesiące dużo się u mnie pozmieniało - zaczęła.

Zobacz także: "Love Island 7": Marta nie jest już singielką? Wyznała prawdę

Bohaterka "Love Island" wyznała, że wiele się u niej zmieniło, jednak nadal jest szczęśliwie zakochana:

- Otworzyłam nowe konto, na którym sobie troszkę działałam, co prawda to konto też zostało zablokowane kilka dni temu, stąd też podjęłam decyzje wraz z moim chłopakiem, bo też od prawie trzech miesięcy jestem w związku, jak mówię, trochę sie pozmieniało, na pewno niedługo Wam go tu przedstawie. Ale wracając do tematu, podjęliśmy decyzje, że usuwamy sie z sociali, po zablokowaniu mojego konta, a tu godzinę później konto odblokowane także co? Działamy!