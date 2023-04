"Love Island": Alicja śmieje się z zachowania Mateusza. Fani: "Czyżby Sandra interweniowała?"

Alicja z "Love Island" podczas relacji na InstaStories pokazała, jaką wiadomość otrzymała od jednego z i internautów. Tuż po wielkim finale najnowszej edycji randkowego show fani zwrócili uwagę na to, że po wyjściu z willi miłości Mateusz zaczął obserwować Alicję na Instgaramie, ale szybko się zmienił zdanie... To, co zauważyli internauci rozbawiło byłą uczestniczkę "Love Island".

Alicja z "Love Island" żartuje z Mateusza i Sandry

W niedzielę wielkanocną Polsat wyemitował ostatni odcinek siódmej edycji "Love Island". Jak już wiemy najlepszą parą byli Agata i Hubert. Z kolei Sandra i Mateusz zajęli ostatnie miejsce w finale "Love Island". W ostatnim odcinku ogromne emocje wywołało nie tylko ogłoszenie wyników głosowania widzów, ale również kontrowersyjne zachowanie Sandry. Partnerka Mateusza zaatakowała Huberta, czym mocno podpadła fanom programu.

Internauci ostro krytykują Sandrę i nie ukrywają, że mają jej dość. Co więcej, zaczynają pojawiać się głosy, że Mateusz z "Love Island" tęskni za Alicją! Czy tak rzeczywiście jest? Alicja pokazała, na co fani zwrócili uwagę. Internauci zauważyli, że tuż po finale show Alicja i Mateusz obserwowali się na Instagramie, ale to się szybko zmieniło. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy to Sandra poprosiła Mateusza, żeby nie obserwował byłej partnerki na portalu społecznościowym.

Alicja zaobserwowałaś Matiego, a on Ciebie, a traz już nagle Cię nie obserwuje. Czyżby Sandra interweniowała?- pisali fani.

Alicja odpowiedziała!

Alicja nie ukrywała, że wiadomość z informacją o zachowaniu Mateusza i rzekomej inwerwencji Sandry mocno ją rozbawiło. Sprawdźcie, co napisała była uczestniczka "Love Island"!

Hahaha ja was uwielbiam. Jesteście takimi szpiegami, że szok, nic się przed wami nie ukryje. To nie pierwsza taka wiadomość więc trochę bawi- napisała podczas relacji.

Spodziewaliście się tego? Myślicie, że Alicja i Mateusz powinni ze sobą porozmawiać po finale "Love Island"?