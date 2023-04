"Love Island 7": Mateusz tęskni za Alicją i wróci do niej po programie? "Z uczuciami się nie wygra"

Fani "Love Island" ostro komentują pocałunek Beaty i Mateusza. Po zakończeniu ostatniego odcinka widzowie zobaczyli zapowiedź najnowszej odsłony randkowego show, w której doszło do pocałunku uczestników. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że dopiero co Mateusz nie płakał za Alicją i nie stworzył pary z Agatą. Internauci ostro podsumowali zachowanie Mateusza! Fani "Love Island" ostro komentują pocałunek Beaty i Mateusza W siódmej edycji "Love Island" nie brakuje wielkich emocji. Chyba jeszcze w żadnej odsłonie randkowego show nie było takich zwrotów akcji i zaskoczeń. Zaledwie kilka dni temu z programem pożegnała się Alicja, jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczetniczek. Jej partner, Mateusz zalał się wówczas łzami i wydawało się, że już nie stworzy bliższej relacji z żadną uczestniczką. Szybko okazało się jednak, że jest zupełnie inaczej. Mateusz z "Love Island" pocałował Agatę i gorzko podsumował relację z Alicją, a to oburzyło internautów. Mateusz podczas przeparowania stworzył parę z Agatą, ale już w kolejnym odcinku pocałuje Beatę! Zapowiedź nowego odcinka "Love Island" z namiętnym pocałunkiem Beaty i Mateusza zszokował fanów programu. - Szczerze smutno mi, dlaczego ludzie są tacy perfidne i nie mają żadnych wyższych ideałów??? Po akcji Beaty to już poprostu ręce mi opadły... To już nie jest wyspa miłości to wyspa hipokryzji 🤡🤡☠️ - Jak Matiemu się baby skończą to będzie brał chłopaków 😅 - No ładnie się Mateuszek odpalił.. czyli jednak przypuszczenia i wątpliwości do niego ze strony Alicji były słuszne. - Mateusz sam się już wyjaśnił. Klei się do każdej, fejk człowiek- komentują fani show. Zobacz także: "Love Island" 7: Nowy uczestnik ma dziewczynę? Daniel z 6. edycji: "Będzie drama jak ze mną"!...