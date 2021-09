"Love Island": Mamy stare zdjęcia Angeliki! Zobaczcie, jak wyglądała bez tatuaży!

Marietta Fiedor to jedna z ulubionych uczestniczek widzów "Love Island" . Choć dziewczyna nie wygrała programu, zyskała coś więcej. Na Wyspie Miłości poznała bowiem Franka, z którym nadal tworzy parę. Niedawno zakochani zamieszkali nawet razem! Marietta coraz lepiej radzi sobie także w show-biznesie. Jej konto na Instagramie również cieszy się dużą popularnością. To właśnie tam gwiazda "Love Island" pochwaliła się zabiegiem, który sobie zafundowała. Co ciekawe, efekt końcowy nie spodobał się jej fanom. Dlaczego? Zobaczcie sami! Marietta z "Love Island" powiększyła usta Marietta nie ukrywa, że lubi eksperymentować ze swoim wyglądem. W przeszłości często zmieniała kolor włosów. Na jej głowie mogliśmy zobaczyć niemal wszystkie odcienie! Oprócz tego Marietta Fiedor wciąż pracuje także nad swoją sylwetką. Efekty są zdumiewające! Ostatnio dziewczyna Franka postanowiła pójść o krok dalej. Marietta zdecydowała się na zabieg powiększenia ust. Efektami pochwaliła się na Instagramie. Co ciekawe, nie spodobało się to jej fanom... - Tylko nie to 😟 Jesteś śliczna masz piękne swoje usta! Proszę tylko nie rób z siebie glonojada... - Nie jestem zwolenniczką takich zabiegów, nie widzę w nich sensu.Trzeba być naturalnym ,ale to moje zdanie każdy robi jak uważa - Ale po co? - dopytują fani. Jak tłumaczy swoją decyzję Marietta? Moim skromnym zdaniem wszystko jest dla ludzi, ale przede wszystkim do spraw upiększania trzeba podchodzić z umiarem i z głową. I w tej kwestii należy udać się do profesjonalistów w tej dziedzinie! - przestrzega Marietta. A wy co uważacie o efekcie końcowym? Podoba wam się? Wyświetl ten post na Instagramie....