"Love Island 4": Nowa uczestniczka wygrała inną edycję programu! "Arek działaj!"

Na Wyspie Miłości dosłownie zawrzało! Choć do tej pory to dziewczyny rozdawały karty, a panowie starali się dogodzić swoim parom pod każdym względem, wygląda na to, że po wejściu nowych uczestniczek role będą musiały się odwrócić. Co więcej, jedna z nowych dobrze wie jak grać bo... wygrała inną edycję "Love Island"! Uczestnicy oszalali na ich widok, a komentarze internautów mówią same za siebie.

Nowe uczestniczki w "Love Island"! Jedna z nich już raz wygrała program

Ostatnie dni na Wyspie Miłości nie dla wszystkich były pełne amorów. Tuż po tym jak Andzia i Arek ogłosili, że są parą dziewczyna zmieniła zdanie i stwierdziła, że wcale tego nie czuje, a zraniony Arek zapowiedział, że odejdzie z programu! Wygląda jednak na to, że poprzestanie tylko na słowach, bo kiedy w na "Love Island" zawitały nowe uczestniczki, zdecydowanie ożył!

Rezerwuję tą po lewo - krzyknął zachwycony.

Wszystko wydarzyło się, kiedy uczestnicy urządzili imprezę w klimacie lat 90. Właśnie wtedy przez drzwi willi weszły dwie dziewczyny, w tym jedna, którą fani "Love Island" mogą już znać!

Mat. prasowe

Alex ma 27 lat i pochodzi z Legnicy, choć od lat mieszka w Belgii. To właśnie w tamtejszej wersji "Love Island" dziewczyna wzięła udział i co więcej - wygrała ją! Alex uwielbia wysokich mężczyzn, którzy dużo się śmieją, a takich w czwartej edycji Wyspy Miłości zdecydowanie nie brakuje. Która z dziewczyn powinna mieć się na baczności? Druga nowa uczestniczka wprowadziła równie dużo zamieszania.

Aleksandra ma 25 lat i od roku jest singielką. Blond piękność mieszka we Wrocławiu a na "Love Island" przyjechała w poszukiwaniu prawdziwej miłości, na którą jak sama przyznała, jest gotowa. Aleksandra marzy o założeniu rodziny i wygląda na to, że może znaleźć tu jakiegoś chętnego. Kiedy w pierwszej rozmowie Arek zaczął się przed nią otwierać, ta od razu stwierdziła, że uwielbia, kiedy mężczyźni nie boją się mówić o swoich uczuciach! Czy to ona będzie największą rywalką Andzi, która właśnie odrzuciła swojego dotychczasowego partnera?

Dziewczyny zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach i choć ci uznali, że bezpieczniej będzie trzymać się obecnych par, nie mówią nie. Póki co chcą lepiej poznać nowe, a także zobaczyć, kto z nich ma u nich największe szanse. Ważna będzie również postawa ich obecnych partnerek.

Dwie najlepsze dupy - ocenił Arek. - Mam nadzieję, że jutro sobie z nimi porozmawiam, poznam bliżej, no ale strzał w dychę - oznajmił.

Czyżby Andzia, która odrzuciła Arka miała zamiar ponownie zakręcić się wokół przystojniaka, by ocalić swoją pozycję w programie? Ten już zaczął działać, a Aleksandra przyznała, że uczestnik jest w jej typie, choć uwagę obu nowych dziewczyn natychmiast przykuł Adrian! Co na to fani "Love Island"? Większość zdecydowanie uważa, że Arek powinien starać się o Alex!

- Arek działaj!🔥🔥 - Ta pierwsza do Arka pasuje - Alex dla Arka! - czytamy w komentarzach.

Która z dziewczyn powinna mieć się na baczności?