"Love Island": Aga skomentowała zdjęcie nowego przystojniaka i wywołała aferę! Poszło o Matta

Aktualnie w "Love Island" ma miejsce prawdziwa rewolucja. Po raz pierwszy w historii polskiej wersji programu wprowadzono projekt Casa Amor. Panowie wyjechali do nowej willi, w której poznali pięć nowych, szalenie pięknych uczestniczek. Natomiast Panie w "starej" willi odwiedziło pięciu przystojniaków. Jeden z nich szczególnie zwrócił uwagę Agi Boryń z "Love Island", która aktualnie jest w związku z Mattem z 1. edycji "Hotelu Paradise". Co takiego napisała o nowym, że aż wywołało aferę w komentarzach?!

Aga z "Love Island" wywołała aferę. Poszło o nowego uczestnika z "Love Island"!

Adam, Cezary, Mateusz, Michał i Matt to nowi przystojniacy, którzy zawalczą o serca uczestniczek "Love Island". Ruszył projekt Casa Amor, kilka dni spędzone w nowych duetach będzie miało wpływ na to, czy uczestnicy będą chcieli pozostać w starych parach, czy stworzyć nowe. Ten kto pozostanie singlem, będzie musiał pożegnać się z programem. Panowie wejdą do programu dopiero w dzisiejszym odcinku, a przez jednego z nich już wybuchło zamieszanie! To wszystko za sprawą komentarza, który pod zdjęciem jednego z uczestników zostawiła Aga Boryń z pierwszej edycji show. Tym bardziej widzów zszokował ten fakt, że jeszcze do niedawna myśleli, że jest w związku z Matem z pierwszej edycji "Hotelu Paradise"!

@iammattpalmer MATT 😂 - napisała, nawiązując do zdjęcia Matta Starkowskiego

Wygląda, że wielu widzów wzięło zbyt poważnie komentarz uczestniczki i sugerując się jedynie pseudonimem, pomyśleli, że to ta sama osoba!

- To twój chłopak? Kodeki lovki i nagle w programie?

- przecież to nie ten sam Matt 😂 - śmiali się inni

To zamieszanie zdecydowanie poprawiło humor Adze, jednak musiała niektórym wyjaśnić nieporozumienie:

- każdy program ma swojego Matta :)

- nieee ! Mój chłopak MATT z HP ❤️ i nadal jest Big Love 😍 i to właśnie go wyżej oznaczyłam i zaczęła się ta cała rozmowa 🧐

- Hit! Ja oznaczyłam mojego, bo chciałam mu pokazać ze MATT w LI, a tu taka akcja 😂

Matt z "Hotelu Paradise" również wydawał się być rozbawiony:

hahaha, oznaczyć swojego faceta i od razu taka drama 🤦‍♂️ trzeba chyba częściej się udzielać 😅 - dodał

Kto by pomyślał, że zwykła zbieżność pseudonimów może wywołać taką aferę!

Agę Boryń z "Love Island" rozbawiła zbieżność pseudonimów z jej ukochanym Mattem z "Hotelu Paradise":

chciałam mu pokazać, że MATT w LI, a tu taka akcja

Fani wzięli to na poważnie!

Instagram

A cała afera z powodu tego pana! Matt Starkowski dołączy dziś do "Love Island" dzięki projektowi Casa Amor.