"Love Island": Marcin odszedł z programu, by ratować Angelę?! Fani wściekli na zachowanie dziewczyny: "Nawet nie podziękowała"

W minionym odcinku 3. edycji "Love Island", byliśmy świadkami prawdziwego trzęsienia ziemi. Tuż przed tym, jak panowie wyruszyli do Casa Amor, doszło do zaskakującego zwrotu akcji na Wyspie Miłości. Z programu decyzją uczestników miała pożegnać się jedna z par, jednak Marcin postanowił zareagować wcześniej i zdecydował się na dobrowolne odejście z show. Fani programu są pewni, że chłopak postąpił w ten sposób, aby uratować Angelę! Dlaczego tak uważają? Sprawdźcie!

Zobacz także: "Love Island 3": Internauci wściekli na zachowanie Maćka: "Żenada". Wyrzucą go z programu?

"Love Island": Marcin zdecydował się opuścić program, aby uratować Angelę?

Ostatnio fani "Love Island" mogli za pośrednictwem aplikacji głosować na parę, która ich zdaniem powinna otrzymać immunitet miłości. Jak się okazało, widzowie wybrali Walerię i Piotra. Ich radość z immunitetu nie trwała jednak długo. Kiedy Karolina Gilon weszła do willi i zakomunikowała, że uczestnicy muszą zadecydować, która z par ma opuścić show, nagle Marcin zdecydował się sam zrezygnować z udziału w programie!

Wszyscy byli zszokowani decyzją uczestnika, ale widzowie podejrzewają, dlaczego tak postąpił. Po pierwsze chłopak nie potrafił znaleźć miłości, a jego para z Angelą i tak by się rozpadła, bo dziewczyna już dawno zdecydowała, że chce coś stworzyć z Arsenem. Marcin wiedząc, że on i Angela są najsłabszą parą, najwyraźniej chciał uchronić dziewczynę przed odejściem z programu, bo to właśnie ich z dużym prawdopodobieństwem mogliby wytypować pozostali uczestnicy do opuszczenia show.

Internauci twierdzą, że Marcin pokazał swoim zachowaniem ogromną klasę, za to nie szczędzą gorzkich słów Angeli. Dziewczyna nawet nie pożegnała się z partnerem i nie podziękowała mu za to, co zrobił.

- Pokazał klasę! 🔥 SZACUN! 👏 - Marcin moim zdaniem postąpił porządnie co do Angeli, wiedział ze chce się sparować z Arsenem a ta [...] nawet nie podziękowała, że jej du*sko uratował 😤 żałosna - Kurczę Marcin... trzeba było Angelę za sobą pociągnąć :( - Chłopak z klasą! - Angela powinna z nim odejść, bo byli razem w parze 😏 - Marcin chciał chyba uratować Angelę - piszą fani.

A Wy, co sądzicie o całej sytuacji?

Marcinowi od samego początku trudno było nawiązać bliższą relację z którąś z mieszkanek Wyspy Miłości. Mamy nadzieję, że chłopakowi uda się niedługo znaleźć prawdziwą miłość już poza kamerami.