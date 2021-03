"Love Island": Oto przystojniacy, którzy dołączyli do Casa Amor! Zobaczcie ich gorące zdjęcia! 

Takich rewolucji w "Love Island" uczestnicy z pewnością się nie spodziewali! W 3. edycji show po raz pierwszy w polskiej wersji programu udostępniono uczestnikom drugą willę. Do Casa Amor udali się wszyscy panowie, a tam... poznali pięć pięknych uczestniczek! Czy Natalia, Aneta, Laura, Sandra i Magda zagrożą dotychczasowym Islanderkom?

Uczestniczki, gdy dowiedziały się, co aktualnie robią ich partnerzy poczuły się nieco... zazdrosne?! Jednak tylko, na którą chwilę, ponieważ ich willę również odwiedzili nowi uczestnicy! Oznacza to, że faceci też nie mogą czuć się bezpieczni! Jak zakończy się projekt Casa Amor? Ci, którzy zostaną bez pary, wracają do domu. Dokładne zasady projektu Casa Amor poznacie tutaj. Czy któraś z dotychczasowych par zostanie zniszczona? Poznajcie nowych przystojniaków! Kim są, ile mają lat i czym się zajmują?

Zobacz także: "Love Island": Oto nowe uczestniczki, które dołączyły do Casa Amor! Kim są i czym się zajmują? Mamy ich gorące zdjęcia

Oto nowi mieszkańcy Love Island 3 - Casa Amor

Matt Starkowski, 33 lata

To mieszkający w Londynie dyrektor w firmie deweloperskiej. Od 2 lat jest singlem. Szuka dziewczyny otwartej, zabawnej i mądrej.

Mat. prasowe

Mateusz Kmiecik, 26 lat

Mieszkaniec Łodzi. W jego typie są blondynki o jasnych oczach. Jego partnerka musi znać swoją wartość. Uważa, ze nawet najgorsza prawda jest lepsza niż kłamstwo. Singlem jest od pół roku.

Mat. prasowe

Adam Kin, 24 lata

W jego typie są brunetki. Od kobiety oczekuje wzajemnego szacunku i otwartości. Jest bardzo niecierpliwy. Od 6 miesięcy jest singlem. Kocha adrenalinę ale jest też wrażliwy - lubi zwierzęta i pluszaki.

Mat. prasowe

Michał Wilczyński, 32 lata

Odważny i skromny. Za swój największy atut uważa otwartość. Od roku jest singlem. Ma za sobą kilka długoletnich związków. Marzy aby wybudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo.

Mat. prasowe

Cezary Mroczkowski, 26 lat

Trener personalny. Jego ostatni związek trwał 3 lata, jak sam mówi „O 3 lata za długo.” Mieszka pod Warszawą. Uważa, że przez swoje tatuaże jest nietuzinkowy. Twierdzi także, że jest dowcipny, asertywny i szczery. Szuka uczuciowej i szczerej brunetki z wysportowaną sylwetką.

Zobacz także: "Love Island": Marcin odszedł z programu, by ratować Angelę?! Fani wściekli na zachowanie dziewczyny: "Nawet nie podziękowała"