"Love Island": Adrian zachwycił fanów zdjęciem z Aleksandrą! "Teraz już tylko my!"

Za nami pierwsza edycja " Love Island ", którą wygrali Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Dzięki zwycięstwu oboje stali się bogatsi o 100 tysięcy złotych (do podziału). Para wzbudziła ogromne emocje, choć początkowo nikt nie wierzył, że jest w stanie zbudować trwałą relację. Okazuje się jednak, że gdy kamery zgasły, uczucie Sylwii i Mikołaja wciąż kwitnie . Niedawno para wróciła ze słonecznej Hiszpanii i zaczęła poznawać swoich bliskich i przyjaciół. Byliśmy wspólnie w Legionowie u mojej mamy. Miki otrzymał „błogosławieństwo”. W czwartek jedziemy do Torunia do rodzinki i przyjaciół Mikołaja. Wcześniej zorganizowaliśmy spotkanie dla ponad 30 najbliższych nam osób. Chcieliśmy, aby nasi znajomi poznali się nawzajem. Było cudownie! - powiedziała nam Sylwia. Tymczasem inni uczestnicy zaczęli ujawniać tajemnice "Love Island' i na jaw wyszły ciekawe zakulisowe fakty. Sprawdźcie poniżej, jak naprawdę wyglądało życie uczestników wyspy! Kulisy "Love Island" Oczywiste jest, że w pogram typu "Love Island" widzowie nie wszystko mogą zobaczyć. A to, co dzieje się poza kamerami jest przecież zawsze najciekawsze! Po zakończeniu show niektórzy uczestnicy zdecydowali się uchylić rąbka tajemnicy i zdradzili, jak naprawdę wyglądało życie na wyspie. Okazuje się, że... bajkowo! Cały sztab dbał o komfort i wygody wszystkich uczestników. A jeśli zastanawialiście się, dlaczego wszyscy cały czas zachwycali wyglądem, to odpowiedź już znamy - wszyscy mieli do dyspozycji usługi kosmetyczne! - Mieliśmy day-offy w ciągu tygodnia. Wtedy dziewczyny miały zapewniony manicure, pedicure. Jeśli była taka potrzeba, to włosy i rzęsy też. Pranie raz na tydzień było zabierane do pralni - powiedziała Monika...