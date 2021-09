"Love Island": Adrian rozczarował internautów. W sieci pojawiły się ostre komentarze! 

Wczorajszy odcinek "Love Island" dostarczył nam ogromnych emocji! A wszystko za sprawą Karola, który podczas przeparowania podjął zaskakującą i szokującą decyzję. Chłopak był związany z Alicją i wydawało się, że tworzą zgrany duet. Nieoczekiwanie jednak uczestnik zdecydował się wybrać na swoją nową partnerkę... Julię! Internauci nie kryją swojego rozgoryczenia i zastanawiają się, dlaczego Karol postąpił w taki sposób. Posypała się lawina komentarzy w mediach społecznościowych! Zobaczcie! Zobacz także: Uczestniczka "Love Island" była zastraszana przez partnera! Oliwia Knapek wyznała swój największy sekret "Love Island": Internauci zszokowani decyzją Karola! "Dlaczego on to zrobił?!" To dopiero pierwszy tydzień programu "Love Island", a my już nie możemy narzekać na brak zwrotów akcji i wielkich emocji! We wczorajszym odcinku programu poznaliśmy szokującą decyzję Karola. Z niewiadomych do tej pory względów, chłopk zdecydował się zrezygnować z Alicji i wybrał... Julię! Mój wybór jest pewnie logiczny i każdemu tutaj znany. Ta kobieta kusi mnie codziennie swoim pięknym uśmiechem. Jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Uwielbiam jej uśmiech, całą osobowość, taka jaka jest na co dzień. Jest osobą wydaje mi się szczerą. I tą osobą jest... Julia - powiedział Karol. Jego decyzja zszokowała nie tylko Alicję, ale chyba również wszystkich uczestników programu. Zdziwienia nie kryją również fani show, którzy nie spodziewali się takiego zwrotu akcji i zachowania Karola. - I chyba każdy oglądający otworzył buzię ze zdziwienia 🤷‍♀️😳😬😬 - Mój wybór jest logiczny i każdemu znany 😅😅😅🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ DLACZEGO ON TO ZROBIŁ????...