"Love Island 7": Widzowie gorzko o Hubercie: "Wychodzi nerwus"

Pomimo faktu, że w ostatnim odcinku hitowego show "Love Island 7" nie brakowało emocji, widzowie czekali tylko na jedno - wizytę Dody! Produkcja zapowiadała jej obecność już od dłuższego czasu. Niestety okazuje się, że fani królowej estrady będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ostatnio zobaczyli tylko jej występ. Jednak ci już zacierają ręce na kolejny odcinek! Podobnie jak zwyciężczyni pierwszej edycji! "Love Island 7": Burza w komentarzach po ostatnim odcinku Obecna, siódma edycja miłosnego show nabrała rozpędu. Byliśmy już świadkami pierwszych łez, kłótni, wielkich emocji oraz zbliżenia w kryjówce. W minionych odcinkach widzom podpadła Alicja, która nie ukrywa swojej zazdrości w stosunku do Mateusza, zaś innym uczestnikom Ola, która wylądowała w parze z Kamilem. Ostatnio za sprawą innej pary, z programem "Love Island 7" pożegnali się ulubieńcy fanów - Wiktoria i Łukasz . Produkcja jednak nie przestaje zaskakiwać. Już od dłuższego czasu zapowiadała prawdziwe tardando w hiszpańskiej willi - tornado w postaci Dody! Zobacz także: "Love Island 7": Fani wskazali, kto powinien opuścić program. "Decyzja widzów będzie jednogłośna" piszą internauci Wszyscy już od kilku dni mówią o tym, że Doda nieźle namiesza w "Love Island 7" . Szczególnie, że ta z dużym zaangażowaniem śledzi to, co dzieje się na "Wyspie miłości". Z równie wielką chęcią i ogromną szczerością komentuje wydarzenia, mające miejsce na szklanym ekranie. Widzowie więc liczyli na to, że kontrowersyjna i szczera do bólu królowa estrady zrobi wielkie, hiszpańskie porządki. W związku z czym cały miniony odcinek wyczekiwali na to, co zaprezentuje. Niestety, doczekali się tylko jej muzycznego występu. Nie kryli swojego rozczarowania: - Ok, czyli Dodę obejrzymy około piątku...