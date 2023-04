"Love Island 7": Widzowie nie mają litości dla Lektora. Dlaczego? 

Internauci nie szczędzą słów krytyki lektorowi i Karolinie Gilon, po tym, jak próbowali tłumaczyć zachowanie Adama. Widzowie twierdzą, że uczucie Adama i Marty nie jest prawdziwe i nie chcą by ta para znalazła się w finale. Prowadząca i lektor "Love Island" mają zupełnie inny pogląd na sprawę: Ja np. w tę relację wierzę i nie wiem dlaczego miałoby się w nią nie wierzyć. Przy okazji wytłumaczyli się z zarzutów, że z powodu prywatnych znajomości faworyzują uczestnika. Widzowie jednak nie są zadowoleni z tego, co usłyszeli: Produkcja chyba widzi, że ich faworyt Adam nie wygra (przyjemniej nie głosami widzów😉) więc podejmuje próbę ocieplenia wizerunku. Zobaczcie, co jeszcze nie podoba się widzom. "Love Island 7": Karolina Gilon i Lektor o znajomości z Adamem Bogutą Fani sugerują, że produkcja "Love Island" faworyzuje Martę i Adama. Uważają, że jego zachowanie podczas "Casa Nova" było nienaturalne i nie wierzą, w jego nagłą miłość i szczere uczucie do Marty. Uważają, że uczestnicy zrobią wszystko by znaleźć się w finale i wygrać pieniądze oraz popularność. Karolina Gilon i Lektor "Love Island" postanowili poruszyć kwestię relacji Adama i Marty: - Chyba nikt nie był zaskoczony tym powrotem, bo cały czas mogliśmy obserwować jak Adam tęskni za Martą, jak Marta tęskni za Adamem. Widzę, że czasami w komentarzach pojawiają się jakieś niedowiarki, którzy nie wierzą w tą relację. Ja np. w tę relację wierzę i nie wiem dlaczego miałoby się w nią nie wierzyć. Marta jest fajną, piękną dziewczyną, więc Adam się zauroczył. - Ale z drugiej strony masz sytuację, która pokazuje, że skacze z kwiatka na kwiatek. Znamy go też z rzeczywistości poza programem. Ty go znasz z innego programu w którym mieliście okazję występować...