"Love Island 7": Sandra mąci w głowie Agacie? "Hubert jest zaborczym facetem". W sieci zawrzało!

Czy Jakub z "Love Island" ma szansę stworzyć szczęśliwy związek z Sandrą? W ostatnim odcinku randkowego show przystojny uczestnik nie ukrywał, że chciałby być w parze właśnie z nią. Jakub zaprosił Sandrę do romantycznego tańca i wydawało się, że między uczestnikami "Love Island" zaiskrzyło. Niestety, zdaniem fanów ich relacja nie przetrwa ponieważ Sandra nie jest zainteresowana Jakubem. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Sandra z "Love Island" nie chce być z Jakubem? Ostatni odcinek "Love Island" znów wywołał ogromne emocje wśród widzów. Tym razem fani zwrócili uwagę na relację Sandry i Jakuba, którzy wciąż szukają miłości w programie. Jakub od samego początku nie ukrywał, że spodobała mu się nowa uczestniczka, a Sandrze nie przeszkadzał fakt, że Jakub ma dziecko. Uczestnicy "Love Island" chętnie spędzali ze sobą czas, a w ostatniej odsłonie randkowego show Jakub zaprosił Sandrę do romantycznego tańca. - Czułam się jak w filmie- mówiła później Sandra. Niestety, już następnego dnia podczas śniadania atmosfera między Sandrą a Jakubem wyglądała nieco inaczej. Wydawało się, że piękna uczestniczka programu jest wycofana i wyraźnie unika szczerych rozmów z Jakubem. Zauważyli to fani, którzy nie ukrywają, że zachowanie Sandry ich rozczarowało. Zobacz także: "Love Island 5": Widzowie zmienili zdanie co do Kuby? "Szok i niedowierzanie, co do Górala" Po emisji ostatniego odcinka "Love Island" w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. - Jakub, potrzebuje kobiety a nie dziewczynki, która nie wie czego chce od życia…☝️ - Sandra w ogóle nie jest zainteresowana Jakubem 🥱 - Sandra dziś pokazała że ma chłopa gdzieś i...