"Love Island 7": Alicja zdradziła kulisy show! "Nie zostało to pokazane" wyznała w sieci

Alicja z "Love Island" podczas relacji live na Instagramie opowiedziała o tym, co działo się w randkowym show Polsatu. Była uczestniczka hitu stacji ujawniła kulisy siódmej edycji i zdradziła jak jedna z uczestniczek miała zareagować, kiedy dowiedziała się, że Alicja musi opuścić Willę Miłości.

nie zostało to pokazane- wyznała Alicja.

Sprawdźcie, co powiedziała! Alicja zabrała również głos w sprawie wydarzeń w kryjówce.

Alicja zdradza kulisy "Love Island"

Alicja to zdecydowanie jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek w historii "Love Island". Piękna blondynka wbudzła ogromne emocje nie tylko wśród pozostałych uczestników, ale również wśród widzów, którzy mieli już dość jej zachowania i chcieli, żeby opuściła Willę Miłości. Tak też się stało- Alicja odpadła z "Love Island" i wróciła do Polski.

W rozmowie z Party.pl Alicja z "Love Island" gorzko komentowała zachowanie Mateusza po jej wyjściu z willi, a teraz, podczas relacji live na Instagramie, opowiedziała o tym, co działo się w programie. Zdradziła kulisy hitu Polsatu! Alicja odpowiedziała na pytanie, czy ma żal do Julii, a przy okazji, zdradziła, co jej koleżanka zrobiła, kiedy okazało się, że to właśnie ona musi pożegnać się z "Love Island".

Dużo osób do mnie pisało, czy ja mam żal do Julii. Nie mam absolutnie żadnego żalu do Julii ponieważ wiem, że nie zostało to pokazane, ale kiedy wyszło, że ja odpadam Julia wstała i chciała wyjść za mnie. Powiedziała, że ona się nie zgadza w ogóle z tym, że ja odpadam, że między mną a Mateuszem są prawdziwe uczucia i ona się nie zgadza, że to ja odpadam, a nie ona. Wiem się popłakała z tego powodu, wiem, że było pokazane że płacze,ale nie było pokazane dlaczego- wyznała Alicja.

Zobacz także: "Love Island 7": Po uniesieniach w "kryjówce" Marta opuściła Adama. "Casa Nowa" nieźle namiesza!

Instagram @alicja.ostrouch

To jeszcze nie wszystko! Alicja zabrała głos również w sprawie uniesień w kryjówce. Była uczestniczka randkowego show Polsatu broniła się przed atakami internautów, a przy okazji powiedziała za dużo? Alicja stwierdziła bowiem, że inne pary nie potrzebowały kryjówki, żeby spędzić ze sobą namiętne chwile.

Zrobiłam to co zrobiłam ponieważ to wyszło mega naturalnie, tworzyliśmy relację i szczerze mówiąć wydaje mi się, że skoro jestem z kimś 24 godziny na dobę, przez ponad tydzień śpię z tą osobą, zaczynamy się przytulać, całować to w pewnym momencie po prostu do czegoś takiego dochodzi . Natomiast szczerze mówiąć wolę przespać się z kimś po tygodniu znajomości niż tak jak niektórzy nie mają problemu z tym żeby pójść z kimś do łóżka tego samego dnia kiedy poznają się z tą osobą. Mi nigdy coś takiego się nie przytrafiło w życiu, nigdy nie miałam jednorazowej przygody. Nigdy nie poszłam do łóżka z kimś kogo wcześniej nie znałam, a wiem, że chyba jestem jedyną dziewczyną w willi która czegoś takiego nie zrobiła i nie miała i to, że ja byłam w kryjówce, zbliżyliśmy się z Mateuszem do siebie i nazwijmy rzeczy po imieniu, uprawialiśmy seks, to nie znaczy, że byliśmy jedyną parą, która to tam robiła bo inni robili to nie będąc w kryjówce- wyznała Alicja.

Zobacz także: "Love Island 7": Internauci miażdżą Agnieszkę. "Dramat" komentują zachowanie uczestniczki

Instagram @alicja.ostrouch

Czyżby Alicja z "Love Island" zdradziła za dużo? Żałujecie, że piękna blondynka opuściła już program i nie może rozwijać swojej relacji z Mateuszem?

Zobacz także: "Love Island 7": Wiadomo, co z relacją Jagody i Wojtka po powrocie do Polski. Jest szczery komentarz