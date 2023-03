"Love Island 7": Uczestnik "Warsaw Shore" wszedł do willi. Fani: "Litości" 

Nie da się ukryć, że w minionym odcinku "Love Island 7" Ola przeżyła cały wachlarz emocji - po nieprzyjemnych rozmowach z Jay\em, przyszedł czas na kolejną szansę na miłość. Tą okazał się dla niej nowy singiel, który pojawił się na Wyspie Miłości - Kamil Jagielski. Czy ta dwójka miała okazję poznać się w przeszłości? Zdradziły ich instagramowe komentarze. "Love Island 7": Co łączy "nowego" Kamila i Olę? Nie da się ukryć, że siódma edycja hitowego show to jedna z najgorętszych odsłon "Love Island". Wszystko to za sprawą niespodziewanych zwrotów akcji i barwnych uczestników, którzy nie pozwalają nam na nudę. W ostatnim czasie największe emocje wzbudziły informacje, że Jakub z "Love Island 7" ma dziewczynę poza programem , a następnie pierwszy raz w historii programu uciekł z kryjówki. To jednak nie koniec emocji, po Casa Nowa, gdy pojawiły się nowe uczestniczki, doszło do konfrontacji starszych par. Wówczas byliśmy świadkami ostrej kłótni Oli i Jakuba z "Love Island 7" . Równie duże emocje zaczęły się, kiedy na Wyspę Miłości dotarło dwóch nowych singli - Kamil i Michał. Głównie to ten pierwszy wzbudził uwagę uczestników - a w szczególności Oli. Czy przez przypadek? Zobacz także: "Love Island 7": Wiemy, jak Julia wyglądała przed powiększeniem ust! Jest nie do poznania Wszystko wskazuje na to, że w najnowszych odcinkach " Love Island 7 " o serce Kuby - byłego wojskowego i uczestnika "Warsaw Shore" będą walczyć Ola i Beata. Widzom jednak nie umknął fakt, że to ta pierwsza od razu zapała świetny kontakt z nowym uczestnikiem, subtelnie zaznaczając swoje terytorium. Teraz natomiast okazuje się, że ta dwójka miała już okazję poznać się poza programem - w dodatku przed rokiem. Fani programu mają na to...