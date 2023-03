"Love Island 7": Rzekoma partnerka Jakuba zabrała głos! "Jesteśmy razem od dłuższego czasu"

Widzowie 6. edycji "Love Island" zdecydowanie nie mogą narzekać na nudę! Na Wyspie Miłości co chwila dochodzi do zaskakujących zwrotów akcji, a na jaw wychodzą szokujące informacje na temat uczestników. Ostatnio szerokim echem obiła się sprawa z Danielem, który dawał tajemnicze sygnały swojej ex. Teraz z kolei gorąco zrobiło się wokół Kuby, który - jak się okazało - skłamał w bardzo poważnej sprawie. Tego chyba nikt się nie spodziewał! "Love Island 6": Kuba okłamał Wero i uczestników! Widzowie "Love Island 6" spodziewali się, że dzisiejszy odcinek będzie niezwykle emocjonujący. Już przed południem na oficjalnym Instagramie programu pojawił się zwiastun, z którego dowiedzieliśmy się, że jeden z uczestników okłamał wszystkich - kolegów z show, a tym samym również widzów. Wszyscy zastanawiali się, o kogo może chodzić, jednak nietęga mina Kuby zasugerowała fanom, że zapewne to on coś przeskrobał. Jak się okazało, mieli rację, a cała sprawa okazała się naprawdę poważna. Kuba, który już wcześniej podpadł Wero swoimi wyczynami podczas Casa Amor , teraz dolał oliwy do ognia swoim paskudnym kłamstwem. Chłopak zdecydował się wyznać swojej partnerce, że prawda o jego chorobie jest inna, niż przekazał to jej jakiś czas temu. Przypomnijmy, że Kuba powiedział, iż zmagał się z rakiem. Jak się okazało, Kuba faktycznie chorował, jednak nie był to nowotwór! - Z tym rakiem to też na przykład dałem dupy. To nie do końca był w ogóle rak. To była choroba: wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Miałem... Tak... Przejścia... Miałem przejścia. Byłem po tych szpitalach, miałem zagrożenie... [...] Zawsze słyszałem, że jest wrzodziejące albo może być rak i po prostu brałem to do siebie jako rak, ale to nie jest w końcu rak. Było ryzyko raka jakby. Też chciałem Ci to powiedzieć, bo...