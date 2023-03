"Love Island 7": Mateusz pocałował Beatę! Hubert załamany, co na to Agata? 

Paulina z "Love Island" zostawi Mateusza i wróci do Andrzeja?! Jeszcze kilka dni temu chyba nikt nawet nie pomyślał, że uczestnicy randkowego show Polsatu dadzą sobie kolejną szansę. Po tym, jak Paulina zerwała ze swoim partnerem wydawało się, że ich relacja została definitywnie zakończona, a piękna blondynka spróbuje swojego szczęścia u boku nowego uczestnika, Mateusza. Teraz jednak szykuje się zwrot akcji w "Love Island"! Internauci są zszokowani zachowaniem Pauliny i Andrzeja. Paulina i Andrzej z "Love Island" wrócą do siebie? W ostatnich dniach w "Love Island" zrobiło się bardzo gorąco. Kilka dni temu w programie doszło do szokującego przeparowania, które wywołało ogromne emocje wśród uczestników i internautów. Jak już wiemy, Arek zerwał z Aleksandrą, która czekała na niego w willi, i wrócił z Casa Amor z nową partnerką, Laurą. Paulina z kolei zdecydowała się na nowy związek z Mateuszem, który pojawił się w willi, kiedy panowie wyjechali do Casa Amor. Paulina miała nadzieję, że Andrzej znajdzie szczęście u boku innej kobiety, jednak uczestnik wrócił do willi sam. Zobacz także: "Love Island 4": Arek żałuje, a Aleksandra już się pocieszyła?! "Byłaś testem" Zobacz także: "Love Island": Paulina przyznaje, że popełniła błąd zostawiając Andrzeja. Fani wściekli: "Serce pęka" Przed przeparowaniem, które zszokowało chyba wszystkich , Paulina wysłała Andrzejowi list, w którym poinformowała go, że to już koniec ich relacji. Andrzej z "Love Island" był załamany i nie ukrywał, że nie potrafi w to uwierzyć. Andrzej wrócił do willi bez nowej partnerki, co wyraźnie zaskoczyło Paulinę. W ostatnim odcinku programu widzowie byli...