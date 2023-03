"Love Island 7": Ola i Jay znali się przed programem?! Fani mają dowody

W "Love Island 7" nie brakuje ogromnych emocji, a ostatnio atmosferę na "Wyspie Miłości" podgrzał nowy uczestnik, Jakub Wiśniewski. Chłopak od razu sparował się z Olą, która bez wahania wybrała go podczas przeparowania. Co więcej, na randce ta dwójka wydawała się być wprost idealnie dobrana do siebie. Czyżby to przez to, że Ola i Jay... znali się przed programem?! Tak przynajmniej twierdzą fani, którzy prezentują w sieci kolejne dowody na ten temat. I trzeba przyznać, że są one naprawdę mocne. Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island 7": Ola znała Jay'a przed programem?

Siódma edycja "Love Island" przejdzie do historii, bo tak wielu emocji i zwrotów akcji nie było jeszcze w żadnej poprzedniej odsłonie show. Teraz z pewnością głośno będzie o nowym uczestniku, który właśnie zawitał na "Wyspie Miłości". Przystojny 27-latek od pierwszych chwil wzbudza zaciekawienie widzów, ale wokół chłopaka pojawiły się też pierwsze kontrowersje. Wszystko przez to, że fani programu twierdzą, że Kuba Wiśniewski z "Love Island 7" ma... dziewczynę poza programem. Jednak to niejedyny zgrzyt wokół Kuby "Jay'a" Wiśniewskiego. Teraz z kolei widzowie show rozpisują się o jego rzekomej wcześniejszej znajomości z... Olą!

Przypomnijmy, że Ola podczas ostatniego przeparowania w "Love Island 7" wybrała właśnie Jay'a - uczestnika, który dopiero co dołączył do show. Udała się też z nim na randkę i pomiędzy tą dwójką od razu zaiskrzyło. Jednak jak już wspomnieliśmy, fani "Wyspy Miłości" podejrzewają, że to wcale nie idealna chemia, a po prostu wcześniejsza znajomość Oli i Jay'a sprawiła, że tak świetnie się ze sobą dogadali. Widzowie odkryli bowiem, że Ola już rok temu "lajkowała" posty Kuby na Instagramie. Nie brakuje również "polubień" sprzed kilku tygodni - tuż przed wejściem Oli na "Wyspę Miłości". W związku z tym internauci są niemal przekonani o wcześniejszej znajomości Oli i Kuby.

- Ola lubi zdjęcia nowego z grudnia i z lutego. XD - Tylko, że Ola się zna z nowym, po co te ściemy - Dokładnie, lubi zdj m.in. z lutego 2022😂 W takim razie oni od dawna wiedzą o swoim istnieniu, a zachowywali się jakby się pierwszy raz na oczy widzieli, och, a tak się poznawali na randce, tak ich światopoglądy się pokrywały 😂😂 - Olka do przedwczoraj miała go jeszcze w obserwowanych na instagramie 😂😂😂 dziś w tajemniczych okolicznościach już to follow zniknęło. 😅 tylko o lajkach pod zdjęciami zapomnieli 🤭 Ups 🤭😂 - piszą fani.

Faktycznie, "polubienia" Oli na Instagramie Jay'a wciąż są, jednak jej obserwacja jego profilu zniknęła. Myślicie, że faktycznie coś może być na rzeczy, czy podejrzenia fanów "Love Island" są jednak przesadzone?