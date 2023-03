"Love Island 7": Kuba i Agnieszka poszli na całość. Widzowie grzmią. "Ogromne zażenowanie"

Finał "Love Island 5" za nami. Uczestnicy opuścili już wyspę miłości, a pary będą mogły zweryfikować swoje uczucia w realnym świecie. Fani będą teraz z ciekawością śledzić losy poszczególnych uczestników i kibicować ich miłości. Oczywiście widzowie mają swoich faworytów, są też pary, w których miłość zupełnie nie uwierzyli. Najciekawsi są jednak tego jak potoczy się związek Josie i Kuby. Czy będą musieli być razem? Produkcja dba o to, by pary nie rozstały się zbyt wcześnie? "Love Island 5" Josie i Kuba podpisali umowę? Karolina Gilon zdradza prawdę! Josie i Kuba byli jedynymi faworytami 5. edycji programu. Widzowie nie bardzo wierzyli w związek Patrycji i Mikołaja, podobnie jak w relację Piotra i Oli. Josie mówiła nie raz, że marzy o miłości z góralem i w programie udało jej się to marzenie spełnić. Kuba i Josie nie szczędzili sobie czułości i nie bali się przed kamerami okazywać sobie bliskości. Teraz gdy program się zakończył, a do ich rąk wróciły telefony, nadal podkreślają swoje uczucie i na nagraniach skradają sobie buziaki. Widzowie od razu zaczęli się zastanawiać czy przypadkiem finaliści nie muszą tego robić... Zdecydowali się więc zapytać o to osobę, która o programie wie wszystko, czyli Karolinę Gilon! Podczas Q&A na Instagramie, Karolina Gilon została zapytana przez fanów: - Czy to prawda, że w "Love Island" wygrani mają umowę, że muszą być ze sobą dany okres? - Absolutnie nie. Bzdura. W tym programie nikt nikogo do niczego nie zmusza, a tym bardziej po programie: może im nie wyjść nawet chwilę po wyjściu z willi, bo zderzą się z rzeczywistością i produkcja nie ma na to wpływu i nawet nie mamy zamiaru ich do niczego zmuszać. Sami podejmą decyzję - odpowiedziała Karolina Gilon. Zobacz także: ...