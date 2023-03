"Rolnik szuka żony" od pierwszej edycji cieszy się olbrzymim zainteresowaniem widzów. Fani programu z uwagą śledzą to, co się dzieje u uczestników, a także obserwują poczynania tych, którzy pojawili się w poprzednich edycjach. Teraz wszyscy widzowie oczekują specjalnego, świątecznego odcinka "Rolnika". Wiadomo już, kiedy i o której godzinie zostanie on wyemitowany. "Rolnik szuka żony": Kiedy emisja świątecznego odcinka? Świąteczne odcinki programu " Rolnik szuka żony " są już tradycją. Tym razem kamera gościć będzie m.in. u uczestników zakończonej właśnie 9. edycji. Był to sezon naprawdę wyjątkowy, bo aż cztery pary, które poznały się w programie, zdecydowały się kontynuować swoje relacje. Mowa oczywiście o Klaudii i Valentynie, Tomaszu i Justynie, Michale i Adzie oraz Tomku i Kasi. Jak się toczą ich losy, jakie są ich plany i jak rozwijają się ich związki? Tego mamy nadzieję dowiedzieć się ze świątecznego odcinka. Z pewnością będą kolędy, choinka i świąteczny nastrój. Nie zabraknie też opowieści bohaterów i można być też pewnym, że producenci formatu przygotowali dla widzów wiele niespodzianek. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Justyna i Tomasz na randce, a internauci mają ważną radę dla rolnika! O co chodzi? Kiedy zatem możemy spodziewać się emisji specjalnego odcinka? Jak się okazało, świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" zostanie wyemitowany w pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia, punktualnie o godzinie 20.20 - oczywiście na antenie telewizyjnej Jedynki. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Klaudia pokazała romantyczne zdjęcie z Valentynem. Ma ważny apel! W świątecznym odcinku programu "Rolnik szuka żony" z pewnością zobaczymy także uczestników poprzednich...