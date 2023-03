Internauci ostro skrytykowali Kubę z "Love Island"! W ostatnim odcinku randkowego hitu Polsatu doszło do przeparowania, które mocno rozczarowało Kubę. Tym razem to widzowie zdecydowali, jak mają wyglądać nowe pary i tak Kuba dowiedział się, że ma nową partnerkę Paulinę. Niestety, szybko okazało się, że piękna brunetka nie jest w jego w typie. Kuba nawet nie próbował udawać zainteresowania Pauliną i pewnym momencie zrobił coś, co zszokowało widzów. Fani "Love Island 6" miażdżą Kubę Kolejny odcinek szóstej edycji "Love Island" już za nami. W najnowszej odsłonie randkowego show Polsatu uczestnicy wzięli udział w przeparowaniu o którym zdecydowali widzowie. Według decyzji fanów "Love Island" Kuba został połączony w parę z Pauliną, która dopiero wczoraj weszła do willi. Kuba nie ukrywał, że nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw. Czy jestem zadowolony z wyboru? Nie za bardzo- mówił Kuba. W pewnym momencie Kuba zrobił coś, co zszokowało fanów "Love Island"! Zobacz także: "Love Island 6": Nowa uczestniczka ma córkę, a na zdjęciach sprzed lat trudno ją poznać Po przeparowaniu Paulina podeszła do kolegów z programu, żeby ich bliżej poznać, ale takiej reakcji swojego partnera z pewnością się nie spodziewała. Kuba stwierdził, że nie ma ochoty na rozmowę i zostawił ją z kolegami. Dobra, wy się poznawajcie, my się poznamy na pewno, mamy dużo czasu na to. Więc rozmawiajcie- powiedział do Pauliny. Zobaczcie sami, jak to wyglądało! Zobacz także: "Love Island": zapłakana Laura o stanie zdrowia córeczki: "Dzisiaj nadszedł ten dzień..." Wyświetl ten post na Instagramie ...