"Love Island 7": Z programu odpadną Agata i Hubert? W sieci zawrzało

Ostatnia wizyta Karoliny Gilon w "Love Island" wywołała spore zamieszanie wśród uczestników. Okazuje się, że słowa prowadzącej, na temat tego, że nie wszyscy mówią prawdę zaintrygowały wszystkich, a jeden z uczestników dość mocno je skomentował. Internauci nie mają wątpliwości, że to właśnie on coś ukrywa! Chodzi o dziewczynę?! Jeden z uczestników z "Love Island" ma dziewczynę poza programem?! Na "Wyspie miłości" uczestnicy nie mogą narzekać na nudę, a kilka relacji, które do tej pory powstały wydają się na tyle silne, aby dotrwać do finału. Ostatnio jednak wydarzyło się coś, co zaniepokoiło "wyspiątka". Wraz z pojawieniem się Karoliny Gilon uczestnicy dowiedzieli się, że nie wszyscy w programie mówią prawdę. - Wyspiątka, pięknie razem wyglądacie i dobrze się bawicie, ale nie zawsze mówicie prawdę, a prawda będzie Wam potrzebna do szczęścia i zawsze się obroni - powiedziała poważnie Karolina Gilon. Po tych słowach uczestnicy zaczęli nerwowo zerkać na siebie, ale tylko Daniel powiedział dość ostro: "Ja pier**** , a jego zdenerwowanie zauważyli pozostali. Internauci nie mają wątpliwości, że Daniel z "Love Island" coś ukrywa i sugerują, że chodzi o dziewczynę, z którą spotykał się przez ostatnie lata. Nadal są parą? - Daniel coś chyba kręci... Widać było po Jego reakcji na to co powiedziała Karolina. - Najbardziej dał coś po sobie poznać Daniel, zdenerwował się i speszył. Ludzie tu piszą, że on ma kobietę w Brazylii? 😮 - Jeżeli chodzi o Daniela i tą inną jego kobietę z Brazylii to jakoś nie chce mi się wierzyć bo po co by przyszedł do program ? Może to jego była laska i będzie mu kręcić aferę 🤔 - Będą jaja jak o tej lasce Daniela z Brazylii to prawda. Wyobraźcie sobie, że ona będzie w Casa Amor 😂...