"Love Island 7": Internauci miażdżą Agnieszkę. "Dramat" komentują zachowanie uczestniczki

Agnieszka z "Love Island" znów mocno podpadła internautom. Uczestniczka randkowego show Polsatu w ostatnim odcinku znów zaskoczyła wyznaniem, które zszokowało widzów. Fani programu mają już dość zachowania Agnieszki i naprawdę ostro ją krytykują. Po emisji ostatniego odcinka "Love Island" w sieci zawrzało!

W siódmej edycji "Love Island" emocji z pewnością nie brakuje. Ostatnio naprawdę głośno było wokół Alicji, która nie tylko urządzała sceny zazdrości Mateuszowi, ale również miała konflikt z Olą. Jak już wiemy kontrowersyjna uczestniczka odpadła z programu, a po wyjściu z "Love Island" Alicja gorzko skomentowała zachowanie Metausza. Dziś ogromne emocje wśród fanów programu wywołuje Agnieszka, która w ostatnim odcinku opowiadała, jak chce żeby wyglądało jej życie. Agnieszka była zszokowana, kiedy usłyszała, że Kuba z któeym jest w parze wynajmuje jeden pokój...

- Ja muszę mieć dwa osobne pokoje, najlepiej to żeby była jeszcze garderoba- wyznała Agnieszka.

Jest domek. Będę miała dzieci i w tym domku blisko do jeziora albo z samego domku do jeziora mostek i te dzieci zawsze rano pobudka o 7 i tup, tup tup po mostku wrzucam je do wody żeby się uczyły pływać- opowiadała o swoim wymarzonym miejscu na ziemi.