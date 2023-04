"Love Island 7": Hubert to ulubieniec widzów. Nie poznacie go na starych zdjęciach 

Przed każdym finałem "Love Island" zawsze jest mnóstwo emocji, ale takich kontrowersji jak teraz jeszcze nie było. Wszystko przez to, że na ostatniej prostej z programem pożegnali się Marta i Kamil. Taka była decyzja widzów, jednak wielu fanów ma co do tego wyboru wątpliwości. Internauci piszą wprost, że udział Adama i Marty w finale jest dla niech ogromnym zaskoczeniem, gdyż nie jest tajemnicą, że właśnie ta dwójka nie cieszy się zbyt dużą sympatią widzów. Fani apelują do produkcji, aby wyniki ostatniego głosowania zostały udostępnione. "Love Island 7": Widzowie apelują do produkcji Beata i Kamil, Agata i Hubert, Sandra i Mateusz oraz Marta i Adam - oto finałowy skład 7. edycji "Love Island" . Jednak zdaniem fanów w tym gronie nie powinni znaleźć się Marta i Adam. Widzowie już od pewnego czasu piszą wprost, że ich zdaniem ta dwójka jest faworyzowana przez produkcję, więc nic dziwnego, że udział tej pary w finale wzbudził tak wiele emocji. Przypomnijmy, że kilka dni temu to właśnie widzowie mieli możliwość głosowania i tym samym to od ich głosów zależał finałowy skład programu. Wielu widzów jednak nie może uwierzyć, że właśnie taki był ich wybór... - Nikt się tego nie spodziewał, każdy głosował na Adama, a wyrzucili Kamila 😂 - To głosowanie to ściema. Adam zostaje?! Dobry żart - Patrząc po wszystkich komentarzach, to przecież jasne, że powinien odpaść Adam z Martą... - Eeee naprawdę? My tak myślimy? My tak głosowaliśmy?? 😂😂 - brzmią komentarze w sieci. Zobacz także: "Love Island 7": Doda wysłała do Oli wiadomość po programie. Nie uwierzycie, co jej napisała! W związku z tak wieloma emocjami, część fanów wystosowała w komentarzach apel do produkcji. Fani chcą, aby zostały udostępnione wyniki ostatniego głosowania....