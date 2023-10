Agata i Hubert zostali niekwestionowanymi zwycięzcami siódmej edycji "Love Island". Co więcej, w finałowym odcinku zagłosowało na nich ponad 75 procent widzów - ich przewaga względem pozostałych par była więc ogromna. W rozmowie z Party.pl zwycięzcy "Love Island 7" opowiedzieli o tym, jakie odczucia towarzyszyły im, gdy dowiedzieli się o wygranej i co mają zamiar zrobić z otrzymaną sumą pieniędzy. Jakie mają plany na przyszłość?

Agata i Hubert cieszyli się ogromną sympatią widzów "Love Island", o czym najlepiej świadczy wynik głosowania w finałowym odcinku. Jakie mają plany po powrocie do Polski i na co planują przeznaczyć wygraną w programie sumę 100 tysięcy złotych? W rozmowie z Party.pl wyjawili swoje zamierzenia.

Podczas konferencji prasowej z finalistami "Love Island" Agata i Hubert opowiedzieli o tym, jak się czuli, gdy poznali oficjalne wyniki głosowania widzów.

- To było niesamowite, że tyle ludzi to zebrało przed telewizorami i zechcieli dać takie wsparcie - podkreślił Hubert. - To był element zaskoczenia, naprawdę bardzo pozytywny - dodała Agata.

Jakie plany na najbliższą przyszłość ma zwycięska para "Love Island 7"? Para zdradziła, że nie rozmawiała szczegółowo o kwestii tego, na co przeznaczy wygraną w programie.

- Mamy już plany wyjazdowe (...) może nie na całą sumę, bo suma nie jest mała - zdradził Hubert z "Love Island".

- Inwestowanie we wspomnienia to jest coś, co będziemy mieć już do końca życia. Więc myślę, że to będą najlepiej wydane pieniądze - podkreśliła Agata.