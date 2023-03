"Love Island 7": Fani podzieleni po powrocie starego uczestnika: "Super! Zasłużył"

Takiego obrotu sprawy w "Love Island 7" nikt się nie spodziewał. W willi miłości zagościł dobrze znany uczestnik. Co na to widzowie?

Widzowie uwielbianego show już od dawna wiedzieli, że w nowej, siódmej edycji programu "Love Island" szykują się liczne zmiany. Ostatnio jednak produkcja zaskoczyła ich możliwością powrotu starych, dobrze znanych uczestników. Kto pierwszy wrócił, by poszukać miłości i czy ma szansę na jej znalezienie? Przekonajmy się!

"Love Island 7": Łukasz ponownie zagościł na "Wyspie Miłości"

Właśnie ruszyła siódma edycja hitowego show Polsatu! Już mieliśmy okazję poznać wszystkich śmiałków, którzy chcą odnaleźć swoją miłość, a także pierwsze pary w "Love Island 7". Emocji jednak nie brakuje już od pierwszego odcinka. W programie pojawił się gwiazdor "Top Model", a na wizji nawiązały się pierwsze relacje oraz konflikty. W minionych odcinkach byliśmy świadkami pierwszych scen zazdrości, wówczas polały się także pierwsze łzy - kiedy to Kamil z "Love Island 7" w szokujący sposób zaczął nową relację. Na antenie dużo się dzieje, jednak produkcja wciąż nie przestaje zaskakiwać. Teraz widzowie byli świadkami kolejnej zmiany.

Już jakiś czas temu wiadome było, że do programu "Love Island 7" mogą powrócić byli uczestnicy show. Co więcej, to właśnie widzowie mieli realny wpływ na to, kto ponownie pojawi się na antenie. Teraz obietnica stała się faktem i na "Wyspie miłości" przywitaliśmy dobrze znanego przystojniaka! Tym okazał się... Łukasz Urbaniak, który pierwszy raz pojawił się w 5. edycji show. Wówczas jednak nie znalazł swojej bratniej duszy. Co więcej, widzowie byli świadkami jego niespełnionej miłości z Patrycją, która z Casa Amor wróciła w towarzystwie Mikołaja Cieśli. Jeszcze niedawno Łukasz z "Love Island" zamieścił w sieci smutne, walentynkowe nagranie, wskazujące na to, że nadal jest samotny. Teraz ma szansę na odnalezienie swojej drugiej połówki!

Mat. prasowe

Uczestniczki "Love Island" zapewne są zachwycone takim obrotem spraw, ale co na to widzowie? Większość z nich nie ukrywa swojej radości i już obstawiają, do kogo najbardziej pasuje nowy przystojniak:

- Ale będzie 🔥😍💯💕 - Lecisz byczasty!🙋🏾‍♂️🔥 - Nie ale na serio należało mu się za to co zrobiła wtedy Patrycja - 🔥🔥🔥 Łukasz pasuje do Kingi 🔥🔥

Niektórzy jednak są sceptycznie nastawieni do pomysłu powrotu starych uczestników:

- Po co starzy uczestnicy ? To lepiej zróbcie edycje dla samych starych uczestników.. 🙄🙄 - Kurcze dla Łukasza nie ma kogoś takiego tam... a Arek by namieszał 🔥 - Odgrzewane kotlety - Naprawdę nie ma innych osób, że wpuszczacie starych uczestników 🫣 Lepiej się ogląda nowe osoby :)

Instagram/Łukasz Urbaniak

Fani już teraz podejrzewają, że tuż po Łukaszu, do programu ponownie wkroczy Ola! Czy tak faktycznie będzie? Przekonany się już niebawem!

Instagram/Łukasz Urbaniak