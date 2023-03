"Love Island 7": Doda miażdży uczestników: "Plujesz jadem na prawo i lewo". Alicja aż wyszła

Choć widzowie żyją jeszcze emocjami związanymi ze sprawą Daniela, to jednak wszystko wskazuje na to, że muszą już być gotowi na kolejną dawkę wrażeń. Na oficjalnym Instagramie programu "Love Island" właśnie pojawiła się zapowiedź nowego odcinka show, z której dowiadujemy się, że jeden z uczestników okłamał Islanderów i wszystkich widzów. Sprawa wygląda na poważną, a uczestnicy show nie ukrywają swojego zdenerwowania. Musicie to zobaczyć! "Love Island 6": Jeden z uczestników okłamał pozostałych Islanderów i widzów! Emocji w "Love Island 6" nie brakuje, a ostatnie odcinki to ciągła dawka kolejnych wrażeń. Ostatnio szerokim echem odbiła się sprawa z Danielem, który dawał tajemne znaki w "Love Island" swojej ex. Chłopak przy każdej możliwej okazji pisał - a to na tabliczkach, a to na swoim ciele - literę "T". W jakim celu? Rzekomo Daniel złożył obietnicę swojej byłej dziewczynie, że będzie dawał takie znaki, aby udowodnić, że to, co czuł do niej i jej córki było prawdziwe. Fani jednak nie do końca wierzą Danielowi w tę wersję, tym bardziej, że jego była (?) dziewczyna twierdzi, że chłopak wszedł do "Love Island"... będąc z nią w związku. Jak widać cała sprawa jest zawiła i mocno skomplikowana, ale wygląda na to, że musimy być gotowi na kolejną dawkę emocji. Właśnie na Instagramie programu "Love Island" wylądował zwiastun nowego odcinka, z którego dowiadujemy się, że jeden z uczestników okłamał wszystkich! - Dowiedziałam się o tym dzisiaj. Zostaliśmy okłamani wszyscy - widzowie, wy, ja... - mówi Wero. - Teraz się okazuje, że wymyśliłeś tę historię? - dopytuje Sasha. Wyświetl ten post na Instagramie ...