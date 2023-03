"Love Island 7": Doda miażdży uczestniczkę. "Nie myślisz czy Olkę zraniłaś". Mamy przedpremierowy fragment odcinka

Związek Magdy i Wiktora z 4. edycji "Love Island" jest chętnie obserwowany przez fanów show. Widzowie "Wyspy miłości" nie mają wątpliwości, że ta dwójka jest dla siebie stworzona i co chwila dopytują o ślub Magdy i Wiktora! Nie inaczej stało się podczas ostatniego Q&A, które zorganizował zwycięzca 4. edycji miłosnego show Polsatu. Co ciekawe, tym razem Wiktor podał nieco więcej konkretów niż zazwyczaj! Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Kiedy będzie ślub Magdy i Wiktora? Magda i Wiktor podbili serca fanów 4. edycji "Love Island" - to właśnie oni w finale programu otrzymali najwięcej głosów od widzów i tym samym zostali wielkimi zwycięzcami show. Para w finale show nie miała również wątpliwości, czy wybrać miłość, czy pieniądze i oczywiście postawiła na rozwijające się w nich uczucie. Od ich zwycięstwa w miłosnym show Polsatu za chwilę minie rok, a relacja pary nadal pięknie się rozwija. Niedawno Magda z "Love Island" po raz pierwszy świętowała z Wiktorem jego urodziny i co ciekawe, dokładnie rok temu tego dnia, chłopak podpisywał umowę do programu. Fani nie mają wątpliwości, że było to przeznaczenie! Nic więc dziwnego, że widzowie "Love Island" nie przestają dopytywać zakochanych o kwestie zaręczyn i ślubu! - Kiedy ślub? - zapytał wprost jeden z fanów podczas Q&A, które zorganizował Wiktor. Do tej pory Wiktor odpowiadał na to pytanie dość wymijająco, ale teraz w jego odpowiedzi pojawił się pewien konkret! - Wytrwali jesteście. Nie wiem kiedy, może za rok lub dwa - odpowiedział Wiktor. Zobacz także: "Love Island": Ania szczerze wyznaje: "Czas zacząć nowy etap w życiu". Ma to związek z Włodkiem! Ta odpowiedź z pewnością zelektryzuje fanów "Love Island"! To byłby pierwszy ślub uczestników...