„Love Island”: Mateusz i Sandra zostali oficjalnie parą. Fani: „marne aktorstwo”

Już w najbliższą niedzielę wielki finał trzeciej edycji " Love Island" . Do tej pory wytrwało tylko cztery pary. Wczoraj decyzją widzów z programem pożegnali się Angela i Arsen, co oznacza, że w drodze do finału pozostali: Czarek i Ania, Caroline CJ i Mateusz, Waleria i Piotrek oraz Stella i Piotr. Ostatni "krąg ognia" zakończył się eliminacją nie tylko jednej pary a... dwóch! O tej drugiej musieli zdecydować sami uczestnicy. Tym samym poznaliśmy finałowe pary "Love Island 3"! Kto odpadł tuż przed finałem?! Znamy finałowy skład "Love Island 3". Kto odpadł tuż przed finałem "Love Island"? Emocje sięgają zenitu, a wielki finał trzeciej edycji "Love Island" już 11 kwietnia! Wówczas poznamy zwycięzców miłosnego show! Im bliżej finału tym trudniej jest pożegnać się z luksusową willą. Uczestnicy ledwo otrząsnęli się z szoku, że muszą pożegnać Arsena i Angele, a Karolina Gilon oznajmiła: Islanderzy, niestety to nie koniec emocji. Angela i Arsen nie byli jedyną parą, która dziś wróci do domu. Teraz to wy podejmiecie decyzję, która para opuści wyspę miłości, bo na najmniejsze szanse na miłość Zadanie było bezlitosne, bo jak eliminować przyjaciół? Niestety zasady są zasadami, więc uczestnicy musieli wskazać najsłabsze ogniwa. Decyzją uczestników "Love Island" tuż przed finałem opuszczają Piotr i Stella. Oto trzy finałowe pary 3. edycji "Love Island": Caroline i Mateusz, Waleria i Piotr oraz Ania i Czarek!