"Love Island 7":  Widzowie o Agnieszce i Kubie: "Widać, że przeszli szkolenie, co mówić a czego nie"

Agnieszka i Kuba musieli pożegnać się z "Love Island" już na początku finałowego tygodnia. Uczestnicy po raz kolejny musieli zdecydować, kto ma najmniejsze szanse na wspólną przyszłość. Podczas wywiadu po opuszczeniu willi Kuba wypowiadał się o Adamie i Marcie w samych superlatywach, chociaż w wyemitowanym odcinku twierdził, że zupełnie do siebie nie pasują i to ich typował do opuszczenia willi. Co stało za zmianą stanowiska? Widzowie twierdzą, że to sugestia produkcji:

Agnieszka i Kuba na live powiedzieli, że nie ma do czego się przyczepić do relacji Marty i Adama, że ich uczucie jest prawdziwe. Ale każdy z nas słyszał, że w odcinku zanim Kuba i Agnieszka odpadli to razem powiedzieli że Marta i Adam grają przed całą Polską...

Poznajcie szczegóły.

"Love Island": Widzowie ostro o produkcji. Kuba i Agnieszka dostali instrukcje?

Kiedy okazało się, że uczestnicy "Love Island" muszą wskazać parę, która nie ma szansy na wspólną przyszłość, widzowie dowiedzieli się, że Kuba wytypował Adama i Martę:

Adam i Marta. W ogóle nie pasują do siebie - twierdził jeszcze w programie.

Jednak gdy decyzją pozostałych uczestników to Kuba i Agnieszka musieli opuścić "Love Island", podczas wywiadu z Lektorem, uczestnik prezentował już zupełnie inne zdanie na temat Adama i Marty.

Odkąd ja jestem to Adam z Martą są cały czas, nie było mnie wcześniej jak Adam odwalał ale wydaje mi się, że nie da się aż tak kręcić i tak grać. Moim zdaniem mają się ku sobie.

O krytyce widzów "Love Island" wobec Adama i Marty wspomniał także Lektor, kolejny raz stając w ich obronie:

Na moje oko jest coś, Adam na początku jakby przeskrobał (...) skacząc z kwiatka na kwiatek (...) Teraz faktycznie może się wydawać z tej perspektywy jego relacja z Martą, taką relacją nie do końca pewną.

Widzowie nie szczędzili krytyki produkcji odnośnie ponownego wstawiennictwa za Adamem, a także zarzucili jej, że przed wywiadem zasugerowali Kubie i Agnieszce, co mogą mówić, a co warto przemilczeć.

Widzowie nie rozumieją dlaczego w odcinku "Love Island" wyemitowano wypowiedź Kuby, który uważał, że Marta i Adam do siebie nie pasują, a w wywiadzie po opuszczeniu willi zupełnie temu zaprzeczył. Doszukują się spisku:

- Wydaje mi się, że Agnieszka z Kubą w odcinku powiedzieli, że nie widzą przyszłości Adama i Marty a na live'ie już, że nie mają im nic do zarzucenia 🤣 Widać, że przeszli szkolenie, co mówić a czego nie 😂

- Kuba powiedział że Marta w ogóle nie pasuje do Adama

- Jak dobrze, że pozwolili Agnieszce powiedzieć, że głosuje na Agatę i Huberta... Ze nie kazali jej mówić, że na Adama... Wczoraj Karolina nie pozwoliła dokończyć zdania to dziś Leksia dali do wywiadu...

- Kolejny live był tak ustawiony i scenariusz tak wyreżyserowany, że Agnieszka i Kuba na live powiedzieli, że nie ma do czego się przyczepić do relacji Marty i Adama, że ich uczucie jest prawdziwe. Ale każdy z nas słyszał, że w odcinku zanim Kuba i Agnieszka odpadli to razem powiedzieli że Marta i Adam grają przed całą Polską... Leksiu mówi, że tu nic nie jest z góry wyreżyserowane i ustawione. To dlaczego nam widzom nie dali głosować, która para musi odpaść z programu (...)

Nie wszyscy jednak są tak krytycznie nastawieni i uważają, że Kuba miał prawo zmienić zdanie, lub jego wypowiedź mogła zostać wyjęta z kontekstu:

- Bez przesady. Przecież gdyby chcieli, wycięliby niewygodna wypowiedź z odcinka.

- Wy kumacie, że to są cięcia, które są sklejane, żeby zrobić szum? Zawsze tak wierzycie we wszystko, co pokazują wam w tv?

A jakie jest wasze zdanie?

