"Love Island 7": Awantura Oli i Alicji: "Chciałaś mnie upokorzyć". Julia zalała się łzami

W 4. edycji "Love Island" nie brakuje emocji! Tym razem dostarczyła ich Ola, która wzięła na stronę swojego partnera i nie szczędziła mu gorzkich słów. Co tak zezłościło dziewczynę? Sprawdźcie szczegóły! Zobacz także: "Love Island": Waleria i Piotrek wrócili do siebie? W sieci pojawiły się ich wspólne zdjęcia! "Love Island": Ola pokłóciła się z Szymonem Ola Tomala z 4. edycji "Love Island" to zdecydowanie mocna i charyzmatyczna osobowość. 29-letnia instruktorka jeździectwa to również szalona, energiczna i uwielbiająca imprezy dziewczyna. Jest szczera i nie lubi owijać w bawełnę - o czym przekonaliśmy się już nie raz. Widzowie na pewno pamiętają między innymi jej mocną kłótnię z Angeliką . Teraz z kolei przyszedł czas, kiedy to Ola zdecydowała się wyjaśnić kilka kwestii ze swoim partnerem Szymonem, jednak ta rozmowa również nie należała do najprzyjemniejszych. Z ust Oli padły naprawdę mocne słowa! Ola nie ukrywa, że nie czuje się dobrze z Szymonem. Dziewczyna ma mu wiele do zarzucenia, dlatego postanowiła wziąć go na stronę i opowiedziała mu o swoich zastrzeżeniach, co do ich relacji. Uczestniczka "Love Island" nie przebierała w słowach. - Robisz ze mnie wała, chodzisz po ludziach, skarżysz się na mnie, nie zapytasz u źródła i po prostu uważam, że to jest sytuacja niedopuszczalna. Po prostu mnie to wkur***wia, że mówisz o szczerości, a nie potrafisz się tego trzymać. Ty tu przyjechałeś po prostu na obóz! Ty masz kolegów, ty masz siłownię, pier****lisz to, że masz parę... - stwierdziła Ola. Zobacz także: "Love Island 4": Widzowie wściekli na Paulinę: "On chce z nią związku, ona chce opalanka" Szymon próbował spokojnie...