"Love Island 7": Ekstremalne randki i pierwsza scena zazdrości! "Ona jest na pierwszym miejscu"

Kolejny odcinek "Love Island" już za nami. W najnowszej odsłonie programu nowe uczestniczki wzięły udział w szybkich randkach z chłopakami i musiały zdecydować, z kim chcą być w parze. Anna z kolei wciąż zastanawiała się, z kim chce być w parze i miała coraz więcej wątpliwości, czy chce się związać z Sidikim. Sprawdźcie, co dokładnie działo się w "Love Island"! Szybkie randki w "Love Island" W najnowszej odsłonie "Love Island" Ania zdecydowała się na szczerą rozmowę z Konradem. Piękna brunetka powiedziała mu, że nie wie, czy stworzy zgrany duet z Sidikim, który jest dla niej zbyt cichy. Konrad postanowił pomóc koleżance i porozmawiał z Sidikim o jego relacji z Anią. Co ciekawe, sama Ania w rozmowie z Sidikim powiedziała wprost, że jeszcze nic do niego nie poczuła... Wieczorem w willi odbyły się szybkie randki, w których wzięły Josie, Ola i Louise i wszyscy panowie. Zobacz także: "Love Island 5": Ania okłamała uczestniczki w sprawie Julii? Radek zdradził prawdę Co ciekawe, w trakcie randek Ania stwierdziła, że jest zazdrosna o Włodka i chciałaby do niego wrócić. Idź spać- powiedział Włodek, kiedy zobaczył, jak Ania go zaczepia. Internauci są zszokowani zachowaniem Ani, która zaledwie kilka dni temu rzuciła Włodka, a teraz znowu chce z nim być. - Oby tylko nie wrócił do tej Anki 🤮🤮 - Anka cisnęła po Julce ze tak nie potrafi wybrać a teraz sama wielce nie zdecydowana 😰 az nie da jej sie słuchać - Mam nadzieję, że Włodo nie da się skusić na te gierki Anki.🙏🏼🙈- komentują fani "Love Island". Zobacz także: "Love Island 5": Doda miażdży Oliwię po konkurencji z całowaniem. Riposta w punkt ...